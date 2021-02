Kupowali drogie telefony i zaciągali pożyczki na kradzione dane osobowe

Setki osób i firm padło ofiarami oszustów, którzy zaciągali pożyczki na kradzione dane osobowe. Łódzka policja zatrzymała przestępców.

Łódzka policja rozbiła 5-osobową grupę zajmującą się zaciąganiem pożyczek przy pomocy kradzionych danych osobowych. Przestępcy ukradli co najmniej 1,65 mln złotych.

Członkami grupy było czterech mężczyzn w wieku od 26 do 57 lat oraz 22-letnia kobieta.

Pojmanie oszustów to efekt wspólnej akcji funkcjonariuszy z komendy wojewódzkiej w Łodzi oraz Biura do walki z cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. Prokuratura Okręgowa w Łodzi wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie członków grupy.

Przestępcy mieli oszukać setki ludzi oraz instytucji finansowych. Grupa działała na terenie Polski od kwietnia 2019 roku do stycznia 2021 roku.

„Jej członkowie wykorzystywali nielegalnie pozyskane dane osobowe do otwierania rachunków bankowych online. Po ich uruchomieniu (zawarto co najmniej 140 umów w różnych bankach) składano wnioski o pożyczki gotówkowe (śledczy doliczyli się na razie 37 firm pożyczkowych)” – wyjaśnia portal Cashless.

Ponadto podejrzani zakładali profile w serwisach aukcyjnych i robili zakupy w systemie ratalnym. Kupowali najdroższe telefony – dodaje portal.

Oszuści wpadli w ręce policji na terenie powiatu sochaczewskiego. Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. umowy kredytowe oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości oraz prania brudnych pieniędzy. Grozi im za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Cashless