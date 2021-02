Mistrzowski wywiad Piotra „hehehe” Żyły. Szalona radość polskich skoczków [WIDEO]

Piotr Żyła niespodziewanie został mistrzem świata w skokach narciarskich na obiekcie normalnym. Co powiedział po zwycięstwie, jak świętowali polscy skoczkowie?

Żyła prowadził już po pierwszej serii. W drugiej nie zmarnował szansy i wyprzedził Niemca Geigera o 3,6 pkt. Trzecie miejsce zajął Słoweniec Lanisek, który stracił do zwycięzcy 7,3 pkt.

Czwarty był lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Norweg Halvor Egner Granerud. Piąty Dawid Kubacki. Kamil Stoch zajął 22. miejsce, Andrzej Stękała 30.

Po ostatnim skoku Piotra Żyły radości nie było końca. Cała drużyna świętowała zwycięstwo jak własne. Mistrz świata na gorąco udzielił wywiadu przed kamerami w swoim stylu – czyli dużo żartów i charakterystycznych „hehehe”.

– Miałem dobry dzień. Ja już od wczoraj nie śpię. Trener mi powiedział, żebym się obudził. Coś tam gadał, nie pamiętam. Coś mówił, że tak trzeba skakać, żeby wygrać. Jego trzeba pytać – mówił Polak.

– Podszedłem do tego, jak do dobrej imprezy. Jak będzie to będzie. Widzę linię, mijam linię i myślę: wygrałem. Od razu wiedziałem, że jestem mistrzem świata. Wylądowałem jak na mnie ładnie, bo lądowałem tu jak łajza – dodał 34-latek na antenie TVP Sport.

Wypowiadał się także przed kamerami Eurosportu:

Pierwszy wywiad na gorąco z Mistrzem Świata 💪🤣 Piotr Żyła👇👏👏👏😂💪💪💪 pic.twitter.com/pjPnwFAkHK — Aneczka 🇵🇱 (@aneczka07) February 27, 2021

W niedzielę podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie odbędzie się konkurs skoków drużyn mieszanych. Polskę reprezentować będą: Kamila Karpiel, Anna Twardosz, Piotr Żyła oraz Dawid Kubacki.

Skoki Piotra Żyły po złoto

Kompilacja wszystkich „ciekawych” wypowiedzi Żyły z MŚ w Oberstdorfie

Radość polskiej drużyny po sukcesie Żyły