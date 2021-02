Nocna demolka stacji Orlen. Policja oddała strzały, ale kobieta uciekła [WIDEO]

Kobieta zdemolowała samochodem stację benzynową Orlen. Policjanci oddali strzały, ale 37-latce udało się odjechać. Sama zgłosiła się na komisariat w Koszalinie.

Do demolki stacji doszło w miejscowości Rymań. Na nagraniach widać, jak z impetem wjeżdża do środka.

Funkcjonariusze oddali kilka strzałów w jej kierunku, ale na niewiele się to zdało. 37-letnia kobieta na chwilę się zatrzymała.

Było kilku świadków demolki, którzy udzielali policjantom rad. Jeden krzyczał, by strzelali w opony, drugi, by nie trafili przypadkiem w dystrybutor. Z okrzyków można wywnioskować, że policjanci chcieli wsparcia, na co jeden ze świadków krzyknął: „Wy jesteście nienormalni. Jakie wsparcie, k***a?”.

Jeden z policjantów podbiegł do samochodu, zaczął tłuc w szybę i w tym momencie kobieta odjechała.

Ostatecznie sama zgłosiła się na komisariat policji. W Koszalinie, czyli około 30 kilometrów od Rymania.

37-letnia kobieta została zatrzymana. Nie wiadomo, dlaczego zdecydowała się na tak irracjonalne zachowanie. Na pewno była pewno trzeźwa. Pobrano od niej krew do badań toksykologicznych.

„Obecnie wyjaśniamy przyczyny zachowania kobiety, która autem zdemolowała stację paliw. Stwarzając tym samym realne zagrożenie dla przebywających tam osób. W trakcie interwencji policjanci wykorzystali broń palna i oddali kilka strzałów do uciekającego auta. Kobieta została później zatrzymana. Nikt podczas tego zdarzenia nie ucierpiał. Kobieta trzeźwa, została jej pobrana krew do badań” – to stanowisko policji cytowane przez portal miastokolobrzeg.pl.

37-letnia kobieta zdemolowała stację paliw w Rymaniu w ZachPom. Policjanci użyli broni, udało się ją zatrzymać. Trwa wyjaśnianie motywów jej zachowania, wiadomo, że nie była pod wpływem alkoholu. Film bez cenzury. @RMF24pl Źródło: https://t.co/W2C9goWYDe @RMF24pl pic.twitter.com/6xum1qgszc — Aneta Łuczkowska (@aneta_l) February 28, 2021