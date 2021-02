Oszczędza na nowy? Taki telefon ma Bill Gates

Twórca Microsoft opowiedział, jakie telefony ceni najbardziej. Bill Gates wskazał, że bliżej mu do urządzeń z systemem operacyjnym Google.

Bill Gates udzielił wywiadu w Clubhouse. Dziennikarz Andrew Ross Sorkin pytał go m.in. o to, jaki system operacyjny na telefony preferuje.

Dla miliardera nie było to najmilsze pytanie. Microsoft kilka lat temu zakończył swoją przygodę z rynkiem telefonów, a na razie nie wiadomo, czy Windows 10X szybko trafi do komórek.

Miliarder stwierdził, że korzysta z telefonów zarówno Apple jak i tych z systemem operacyjnym Google Android. Dopytywany stwierdził, że woli te z systemem Google.

Sam Gates jeszcze w 2020 roku korzystał z Samsunga Galaxy S8. A już wówczas był to dość stary model.

Pytany o to, dlaczego woli system Google Gates wyjaśnił, że producenci telefonów z systemem Android preinstalują oprogramowanie firmy Microsoft, co ułatwia mu ich użytkowanie. Miliarder chwalił też Android za to, że jest bardziej „elastyczny”.

Zdaniem Gatesa, dzięki temu połączenie oprogramowania z systemem operacyjnym jest lepiej rozwiązane w platformie Google. Niemniej, Gates wskazał, że wiele jego znajomych używa iPhone’ów.

Co ciekawe, założyciel Microsoft nie krył uznania dla swoich młodszych kolegów. Niedawno chwalił Elona Muska, który jego zdaniem jest innowatorem, którego potrzebujemy w niemal każdym sektorze.

Źródło: Komputer Świat