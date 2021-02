W pobliżu Pompejów odkryto niezwykle ozdobny rzymski rydwan

Park Archeologiczny w Pompejach ogłosił w sobotę 27 lutego odkrycie dużego rydwanu rzymskiego, który zachował się w doskonałym stanie. Odkryto w Civita Giuliana, obszarze położonym kilkaset metrów na północ od parku archeologicznego w Pompejach we Włoszech.

To „duży rydwan używany do ceremonii z zachowanymi czterema kołami, z żelaznymi elementami i pięknymi dekoracjami z brązu i cyny oraz zmineralizowanymi pozostałościami drewna” – głosi komunikat prasowy Parku.

Widać nawet dekoracje z motywami roślinnymi.

Rydwan odkopano obok stajni, gdzie już w 2018 roku znaleziono szczątki trzech koni, z których jeden był w uprzęży. Pompeje nadal zadziwiają swoimi odkryciami i tak będzie jeszcze przez wiele lat.

Do przekopania pozostało jeszcze 20 hektarów terenu – mówił włoski minister kultury Dario Franceschini.

W przeszłości w Pompejach znaleziono już dwa rydwany, ale żaden nie przypominał pojazdu z Civita Giuliana. Odnaleziony rydwan był prawdopodobnie używany tylko na specjalne okazje. Nie ma nic wspólnego z środkiem codziennego transportu.

Miasto Pompeje zostało pogrzebane w wyniku erupcji Wezuwiusza w 79 roku po narodzinach Chrystusa. Popiół wulkaniczny utrwalił budowle, przedmioty oraz niektóre ciała ludzi i zwierząt, co daje wgląd w życie starożytnego rzymskiego miasta średniej wielkości.

Ruiny Pompejów znajdują się ok. 20 km na południowy wschód od Neapolu.

W 2019 roku miejsce wykopalisk odwiedziło ponad 3,9 miliona zwiedzających, co czyni Pompeje trzecim najczęściej odwiedzanym miejscem we Włoszech po Koloseum w Rzymie i Muzeum Uffizi we Florencji.

Źródło: Ouest France