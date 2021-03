Arek Milik uratował Olympique w hicie ligi francuskiej! [VIDEO]

Arkadiusz Milik zaliczył w niedzielę udany powrót do Olympique Marsylia po kilkutygodniowej przerwie, spowodowanej kontuzją. Polak wpisał się na listę strzelców, czym uratował swój zespół przed porażką.

Milik zaraz po transferze z Napoli do Olympique złapał kontuzję. Uraz leczył kilka tygodni, przez co ominęły go cztery ligowe kolejki.

W niedzielę obchodził swoje 27. urodziny, a wieczorem sam sprawił sobie doskonały prezent.

Polski snajper strzelił bramkę w szlagierze Ligue 1, czym uratował swoją drużynę przed porażką.