Internet śmieje się z Horbana. Mentzen: „XD”

Naczelny doradca premiera Morawieckiego ds. mniemanej pandemii, prof. Andrzej Horban, gościł w „Rozmowie Piaseckiego”. Dał tam wyraz swojej buty i arogancji. Internet zakpił z bezczelnych słów pandemicznego doradcy.

– To trochę jest żenująca sytuacja, jeżeli w kraju 40-milionym nie jesteśmy w stanie wyprodukować własnych masek. Musimy korzystać z masek produkowanych za granicą. Od roku jest epidemia i troszeczkę tutaj bym (apelował – przyp. red.) do wszystkich, do panów przedsiębiorców, którzy mówią, że nie mają z czego żyć, a gdyby się wzięli za produkcję masek, to mieliby z czego żyć – stwierdził Andrzej Horban.

Użytkownicy Twittera nie przepuścili takiej okazji i napisali, co myślą o „złotych” radach Horbana.

„Profesor Horban wynalazł perpetuum mobile – jedni będą produkować maski, inni je nosić. Proste. Oprzemy gospodarkę na maskach” – skwitował Marcin Sypniewski, wiceprezes Kongresu Polskiego Biznesu, Sekretarz Konfederacji i Przewodniczący Rady Krajowej partii KORWiN.

„XD” – napisał Sławomir Mentzen.

„Wiedziałem, że pan Horban nie zawiedzie podczas kolejnej trasy koncertowej. Nie mają chleba? Niech jedzą ciastka” – stwierdził Marcin Strzymiński.

„Mogą też produkować hantle do ćwiczenia w domu” – skwitował dziennikarz „Najwyższego CZAS-u!” Radosław Piwowarczyk.

„Skandaliczne. Horbana żenuje, że polscy przedsiębiorcy nie produkują maseczek. Horban to bezczelny etatysta, które nie wie co to jest biznesplan, i że przedsiębiorca ponosi konsekwencje swoich nietrafionych inwestycji. Nie to co bezkarny urzędnik” – stwierdził Anarchokapitalizm.

„To trochę żenująca sytuacja, jeżeli w kraju 40-milionowym nie jesteśmy w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości kaftanów bezpieczeństwa. Pomyśleć, ile wtedy mniej wariatów wypowiadałoby się w mediach…” – zasugerował Mateusz Tułacz.

„No właśnie, hotelarze powinni produkować maski w hotelach, a nie tylko daj, restauratorzy tak samo” – skwitował Szef Twittera Official.

„Zamknęliśmy wam firmy, które były waszym jedynym źródłem dochodów i narzekacie, że nie macie za co żyć? To zacznijcie maseczki produkować to będzie mieć z czego żyć.

Już widzę restauratorów otwierających fabryki maseczek, zgodnie z radami rządu” – napisał Liberal Tim.

Zamknęliśmy wam firmy, które były waszym jedynym źródłem dochodów i narzekacie, że nie macie za co żyć? To zacznijcie maseczki produkować to będzie mieć z czego żyć.

„Wszystko przez tych bezużytecznych prywaciarzy” – ironizował Marcin Sławeta.

„Gdyby Horban nie istniał, musieliby go wymyślić” – skwitował Herr Tom.

„Pan Andrzej Horban. Główny doradca premiera. Podobno w dziedzinie zarządzania pandemią, ale wychodzi na to, że to świetny ekonomista. Wizjoner” – ironizował Wojtek PL.

Źródło: Twitter