Kandydat/ka Bidena na zastępcę sekretarza zdrowia chce zezwolenia na „zmienianie” dzieciom płci. Rachel Levine zrobiło to sobie w wieku 54 lat

W amerykańskim Senacie trwają przesłuchania Rachel Levine, który/która ma zostać wiceszefową Departamentu Zdrowia. Zmiennopłciowiec Levine opowiada się za poddawaniem dzieci „terapiom” hormonalnym i zabiegom „zmieniającym płeć”.

Komisja Senatu ds. Zdrowia, Edukacji, Pracy i Emerytur (HELP) przeprowadziła przesłuchanie w sprawie nominacji dr Rachel Levine, która została wybrana przez prezydenta Joe Bidena na stanowisko zastępcy sekretarza ds. Zdrowia w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS).

Levine jest psychiatrą i pediatrą i sekretarzem zdrowa w Pensywlanii. 64-letni lekarz, ojciec dwojga dzieci w wieku 54 lat wymyślił sobie, że jest jednak kobietą i zaczął się przerabiać na taką. Teraz oficjalnie jest kobietą.

Przy okazji przesłuchań w Senacie wyszły na jaw jej/jego szokujące poglądy dotyczące „zmieniania” płci dzieciom. Co najmniej od 2012 roku w prowadzonych wykładach Levine mówił o poddawaniu dzieci „terapiom” zmiany płci jeszcze przed okresem ich dojrzewania.

Mowa więc tak naprawdę o dzieciach, a zwłaszcza dziewczynkach młodszych nawet niż 12 lat. Według niego dzieciom można podać środki blokujące rozwój cech płciowych. Chodzi o to, by chłopcy nie stawali się mężczyznami, a dziewczynki kobietami.

Kolejnym etapem są oczywiście zabiegi chirurgiczne i podawanie dziewczynkom hormonów męskich, a chłopcom żeńskich.

Levine twierdzi, że dzieci powinny mieć swobodę wyboru własnej płci .Dorosłym, mówiła by w sprawie wyboru płci szli za głosem swojego dziecka.

W 2017 roku w wystąpieniu we Franklin & Marshall College mówił, że dzieci mogą wybierać różne płcie i w szkole prezentować tę, którą „nadano im przy urodzeniu”, ale mogą być też płynnopłciowe. Według zmiennopłciowca nawet 5-letnie dzieci mogą sobie wybierać płeć.

W czasie przesłuchania w Senacie senator Rand Paul dopytywał Levine’a o te poglądy, ale ten wymigiwał się od jednoznacznej odpowiedzi.

– Powinniśmy być oburzeni, że ktoś rozmawia z trzylatkiem o zmianie płci – mówił Republikanin odnosząc się do twierdzeń Levine”a.

Według senatora wszystkie zabiegi na dzieciach dotyczące płci są tak naprawdę okaleczaniem ich narządów płciowych.

– Doktorze Levine, popierasz podawanie blokerów hormonalnych nieletnim, aby zatrzymać ich dojrzewanie, a także popierasz chirurgiczne niszczeniu genitaliów nieletnich – mówił republikański senator z Kentucky.

– Czy uważasz, że nieletni są zdolni do podjęcia tak wpływającej na całe życie decyzji o zmianie płci? …Dajesz kobiecie testosteron na tyle, żeby zapuściła brodę, myślisz, że po zatrzymaniu testosteronu wróci do wyglądu kobiety? Zmieniłeś ją na stałe. Kolejny problem to niepłodność – mówił Paul.

Zmiennopłciowiec nie odpowiedział na żadną z podnoszonych kwestii. Senator Paul zażądał, by w protokołach z odsłuchań zapisano, iż kandydat/ka Bidena na zastępcę sekretarza zdrowia odmawia odpowiedzi.