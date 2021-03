Niemcy odbiorą Lewandowskiemu marzenia? Były reprezentant nie ma wątpliwości

Były reprezentant Polski nie ma dobrych wieści dla Roberta Lewandowskiego. Według niego Niemcy w kluczowym momencie zrobią coś co odbierze marzenie, do którego realizacji zmierza napastnik Bayernu.

Był piłkarz z zachwytem ogląda to co wyczynia „Lewy”, który seryjnie zdobywa bramki we wszystkich rozgrywkach.

W tym sezonie jest w jeszcze lepszej formie niż przed rokiem, a to może zwiastować wielki historyczny sukces. Polak może okazać się najlepszy w historii Niemieckiej piłki.

Jak twierdzi były reprezentant naszego kraju, Lewandowskiemu we wszystkim przeszkodzą sami Niemcy. CZYTAJ DALEJ -> NASZFUTBOL.PL.