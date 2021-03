Ortodoksyjni żydzi atakowali policję w święto Purim. Wyzwali ich od „nazistów”

Dziesiątki ultra-ortodoksyjnych Żydów obrzuciło kamieniami funkcjonariuszy, którzy chcieli usunąć wizerunki policjantów zawieszonych na przewodach elektrycznych w jerozolimskiej dzielnicy Mea Shearim.

Podczas akcji demonstranci wyzywali policję od „nazistów”.

Na jednej z powieszonych kukieł widniało nazwisko prefekta policji Jakowa Szabaja. Osoba, która przygotowała jego wizerunek została zatrzymana.

Święto Purim, zgodnie z tradycją żydowską, to pamiątka wyswobodzenie Żydów z rąk perskiego przywódcy Hamana. To okazja do parad przypominających nasz karnawał. Święto obchodzone jest w ostatnią pełnię księżyca przed wiosenną równonocą.

Pomimo sukcesów w szczepieniu ludności i zapowiadanego luzowania restrykcji, ze względu na masowy i uliczny charakter święta, władze Izraela wprowadziły w ub. tygodniu nocną godzinę policyjną od czwartku do niedzieli.

W niedzielę 28 lutego policja próbowała uniemożliwić Izraelczykom udanie się na imprezę do Jerozolimy i kontrolowała wjazdy do miasta.

Podobnie było w 2020 roku, ale ograniczenia te masowo łamano. W tym roku napięcie na tle obostrzeń sanitarnych z ortodoksami (12% ludności) trwa w Izraelu od kilku tygodni. Bunt w tej społeczności przybiera rożne formy.

Niektórzy rabini wzywali np. swoich zwolenników, aby nie zamykali jesziw (szkół talmudycznych). Czasami do rozpalenia strać wystarcza tu nawet mała iskra.

„Zabawa” miała różne formy. Atakowano nie tylko policję, ale i autobusy. Ich kierowcami są głównie… Palestyńczycy.

Over the evening and night groups of Jewish youth in Jerusalem have been hunting Arabs – primarily Arab bus drivers – to beat up as part of their "Purim celebrations." No police around to help. Not that one should expect anything from Netanyahu's corrupt police. Disgraceful! https://t.co/uh5EnzlLvV

— Barak Mendelsohn (@BarakMendelsohn) March 1, 2021