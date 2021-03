Siara porzucił aktorstwo lata temu. Nie uwierzycie czym się zajmuje

Siara, czyli tak naprawdę Janusz Rewiński, już lata temu pożegnał się ze sceną. Jakiś czas temu udzielił wywiadu „Plejadzie”, w którym zdradził czym teraz zajmuje się na co dzień.

Janusz Rewiński zyskał rozpoznawalność dzięki wielu polskim, kultowym już, filmom. Najbardziej zapadającą w pamięć jest jednak rola w „Kilerze”, w którym wciela się w Siarę.

Po latach aktor postanowił wyznać co było powodem do zmiany swojego życia. Jak się okazuje zamarzyło mu się życie prawdziwego rolnika.

„Na 12 hektarach ziemi mam las, stawy rybne, łąki i pastwiska. Hoduję cztery konie, dziesięć owiec, cztery kozy, kury i kaczki. Koszę łąki, suszę siano, wycinam gałęzie, zabezpieczam sobie opał, drewno na zimę” – zdradził Rewiński w rozmowie z „Plejadą”.

Jak deklaruje, oddanie się rolnictwu jest jego nowym sposobem na życie – bez tego mógłby bowiem zwariować…

„Gdybym od rana do nocy nie zajmował się rolnictwem, na które sam siebie skazałem, to chyba bym zwariował albo coś złego by się ze mną stało” – oznajmił Pan Janusz.

Co ciekawe, Rewiński podzielił się również refleksją na temat swojej sławy i rozpoznawalności… Sam zauważa, że nie jest już tak popularny jak kiedyś.

„Jak dzieci we wsi kłaniają mi się pod sklepem, to wiem, że w telewizji właśnie powtarzają film z moim udziałem. Opowiadają mi scenę i już wiem, który to” – zdradził.

Zobaczylibyście jeszcze Rewińskiego na ekranie?