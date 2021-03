Szczepionkowy ausweis od von der Leyen. Unia prze do zaprowadzenia segregacji sanitarnej

Wicepremier Belgii Sophie Wilmes skrytykowała szefową KE Ursulę von der Leyen za słowa o „przepustce” szczepionkowej. Jej zdaniem pomysł certyfikatów szczepień jest dobry, ale nie można uzależniać od szczepień swobody w przemieszczaniu się.

„Pomysł na ujednolicony europejski system, który umożliwia każdej osobie gromadzenie informacji o swoich szczepieniach, testach COVID itp. Na jednym dokumencie cyfrowym, jest dobry. Jednak… we wniosku pani Ursuli von der Leyen, pojęcie „przepustki” jest mylące w stosunku do celu, któremu to ma służyć” – napisała Wilmes na Twitterze.

„W przypadku Belgii nie ma mowy o łączeniu szczepień ze swobodą przemieszczania się po Europie. Poszanowanie zasady niedyskryminacji jest bardziej fundamentalne niż kiedykolwiek, ponieważ szczepienia nie są obowiązkowe, a dostęp do szczepionki nie jest jeszcze powszechny” – zaznaczyła.

Ursula von der Leyen napisała w poniedziałek na Twitterze, że celem proponowanego wprowadzenia „cyfrowej zielonej przepustki” szczepionkowej jest bezpieczne przemieszczanie się po Unii Europejskiej lub za granicą.

Inaczej mówiąc przewodnicząca Komisji Europejskiej nawiązuje do nazistowskich tradyci swego kraju w zaprowadzaniu segregacji. Ludzie będą dzieleni na dwie „rasy” – zdrowych i tych którzy zarażają. Ci drudzy pozbawieni byliby wielu praw w tym jak proponuje von der Leyen prawa do swobodnego przemieszczania się.

Szefowa KE przekazała, że w marcu KE przedstawi wniosek legislacyjny w tej sprawie. „Celem jest dostarczenie: dowodu, że dana osoba została zaszczepiona, wyników testów tych, którzy nie mogli jeszcze otrzymać szczepionki i informacji o przejściu Covid19” – wskazała.

Von der leyen chce więc wprowadzenia ausweisów, czy tez raczej dokumentów rodzaju kenkarty jaka obowiązywała na terenach podbitej części Polski. W niej umieszczano informację o wyznaniu posiadacza. Teraz segregacja będzie odbywać się nie ze względu na rasę, czy wyznanie, ale przyjęcie szczepionki, bądź nie.

Niemka twierdzi, że te ausweise będą chronić poufne dane i prywatność. „Cyfrowa zielona przepustka powinna ułatwić życie Europejczykom. Celem jest też stopniowe umożliwienie im bezpiecznego przemieszczania się po Unii Europejskiej lub za granicą – w celach zarobkowych lub turystycznych” – dodała szefowa KE.

Ausweise, jakie wydaje się osobom zaszczepionym przeciw Covid-19 w wielu krajach postrzegane są jako dyskryminujące. Zaświadczenia takie działają jednak od tygodnia w Izraelu.

Tzw. zielony paszport – przemianowany ostatecznie na „zieloną przepustkę”, by uniknąć skojarzeń ze swobodnymi podróżami zagranicznymi – przysługuje w Izraelu tym osobom, które co najmniej tydzień wcześniej przyjęły drugą dawkę szczepionki oraz ponad 700 tys. osób, które przeszły zakażenie koronawirusem. Dokument jest ważny sześć miesięcy.

Tak więc Izraelczycy przeprowadzili segregację swych obywateli. Niektórzy – należący do „rasy zdrowych” mogą korzystać z siłowni i basenów oraz uczestniczyć w wydarzeniach sportowych i kulturalnych, a inni nie. Sklepy, centra handlowe czy targowiska są łaskawie otwarte dla wszystkich. Ale część obiektów, w tym hotele i niektóre synagogi, są dostępne tylko dla wybrańców

Przewodnicząca KE zaapelowała w czwartek o przyspieszenie prac nad wdrażaniem ausweisów, by zdążyć do lata. Niemka Von der Leyen chce, by zawierały one informacje o szczepieniu, negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa, lub nabyciu odporności po przebyciu Covid-19.