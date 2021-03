To już ostatni dzień. Pierwszego marca mija termin złożenia PIT-28

Termin złożenia deklaracji PIT-28 mija 1. marca. To też czas do kiedy trzeba zapłacić Urzędowi Skarbowemu podatek. W przypadku rozliczania się przez internet, warto zweryfikować swoją e-deklarację z zeznaniem przygotowanym przez KAS.

PIT-28 zobligowani są złożyć, ci którzy zdecydowali się na rozliczenie podatków w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mowa tutaj o działalności gospodarczej, umowie najmu, dzierżawy i rolniczego handlu detalicznego.

Osoby te mają obowiązek rozliczyć się do końca lutego. Jeśli natomiast ostatni dzień tego miesiąca przypadał w dzień wolny od pracy to termin wydłuża się do pierwszego marca.

Składający mogą odliczyć 1 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Podatnik ma też prawo skorzystać z ulg, przypisanych do odpowiednich załączników.

Podatek w tym roku należało odprowadzić najpóźniej do pierwszego marca. Ewentualna nadpłata zostanie zwrócona. Termin zależny jest od formy rozliczenia. Jeśli ktoś wybrał e-deklarację, to pieniądze zostaną mu zwrócone do 45 dni od złożenia. Natomiast w przypadku złożenia deklaracji w tradycyjnej, papierowej formie, termin ten wydłuża się do trzech miesięcy. Posiadacze Karty Dużej Rodziny dostaną pieniądze do 30 dni od złożenia deklaracji.

W przypadku rozliczenia przez Twój e-PIT należy zweryfikować wpłacony ryczałt oraz dane wprowadzone do deklaracji przez KAS. Warto też w obu przypadkach zachować dowód złożenia deklaracji.