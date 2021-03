Wojciech Cejrowski sprzedaje biały proszek na kilogramy! „Uprawiam na moim polu”

Wojciech Cejrowski już w 2019 roku wszedł w biznes, w którym już wielu poległo. Znany podróżnik zdaje się jednak całkiem dobrze trzymać w branży, bo co i raz zachęca do kolejnych zakupów.

Towar, który sprzedaje, ma ponoć najwyższą jakość i pochodzi z jego własnego pola. – (…) uprawiam na moim polu w trybie 3xBEZ: bez oprysków, bez nawozów, bez dotacji – zachęca Wojciech Cejrowski.

Towarem, o którym mowa jest mąka żytnia. Cena towaru została nawet obniżona w porównaniu do pierwotnej ceny. Za 5 kilogramowe opakowanie producent chce 40 złotych.

Cena może odstraszać, a za jakość trzeba płacić. Internetowe porównywarki cen pokazują, że 5 kilogramowe opakowanie mąki typu 720, kosztuje nawet 12 złotych. To cena ponad 3 razy niższa niż u Cejrowskiego.

– Świetny dodatek do pieczywa mieszanego, bułek, spodów do pizzy, ciast, makaronu. Najlepsza do przygotowania zakwasu na żur – zachęca Cejrowski.

W sobotę podróżnik zamieścił informacje o promocji. – Zostało mi 59 sztuk sosów testowych Boso. Gdybym był teraz w PL, to bym sam wyjadł – łyżką, lub palcem wprost ze słoika. Czyli mają Państwo szczęście, że mnie nie ma w pobliżu – zaczął.

– Zróbmy tak: Kto pierwszy ten lepszy – pierwsze 59 osób, które kupią moją mąkę dostanie sos w prezencie – dodał. – A ja skupię się na produkcji nowego, bo dzięki Państwa opiniom i sugestiom wiem jaki ma być.