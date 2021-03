Benedykt XVI o Bidenie, abdykacji i lobby gejowskim w Watykanie. „Papież jest jeden a moje sumienie jest czyste”

Papież-senior, Benedykt XVI w wywiadzie dla największego włoskiego dziennika „Corriere della sera” poruszył temat swojej abdykacji.

„Uważam, że dobrze uczyniłem”

– To była trudna decyzja – tak o swojej abdykacji mówi Benedykt XVI – ale podjąłem ją z pełną świadomością i uważam, że dobrze uczyniłem. Niektórzy z moich nieco „fanatycznych” przyjaciół są nadal rozgniewani, nie chcieli zaakceptować mojego wyboru. Myślę o teoriach spiskowych, które po niej nastąpiły: niektórzy mówili, że to z powodu skandalu Vatileaks, inni, że to z powodu spisku lobby gejowskiego, jeszcze inni, że to z powodu sprawy konserwatywnego lefebvrystowskiego biskupa Richarda Williamsona. Nie chcą wierzyć w wybór dokonany świadomie. Ale moje sumienie jest czyste – zapewnił Benedykt XVI.

Papież-senior powiedział w wywiadzie, że „nie ma dwóch papieży -jest tylko jeden, zasiadający dziś na Stolicy Piotrowej”.

„Joe Biden jest katolikiem ALE…”

Benedykt XVI wypowiedział się też na temat nowo wybranego prezydenta USA – Joego Bidena.

– To prawda, jest katolikiem i to praktykującym. Osobiście jest przeciwnikiem aborcji – zauważa emerytowany papież. – Ale jako prezydent kontynuuje linię Partii Demokratycznej…. A w kwestii polityki gender jeszcze nie do końca rozumiemy, jakie jest jego stanowisko – dodał Benedykt XVI.

Benedykt XVI od 28 lutego 2013 jest emerytowanym papieżem, pierwszym od XV wieku, który dobrowolnie zrzekł się swojego urzędu,

Źródło: gosc.pl