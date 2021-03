Demokratyczny gubernator Nowego Jorku ma nowe problemy. Chciał grać w rozbieranego pokera i nie tylko…

Trzecia już kobieta zarzuca gubernatorowi Nowego Jorku „niewłaściwe zachowanie”, a na koncie Andrew Cuomo zebrało się już kilka zarzutów molestowania seksualnego. Śledztwo prowadzi prokuratora stanu Nowy Jork.

Skarga kolejnej poszkodowanej pojawiła się 1 marca. Wcześniej Andrew Cuomo został oskarżany o molestowanie seksualne przez dwie byłe współpracowniczki. Tym razem chodzi o 33-letnią Annę Ruch.

Według New York Times nie była ona podwładną gubernatora. Andrew Cuomo miał ją nagabywać na weselu w 2019 roku i kłaść rękę tam, gdzie nie powinien. „Byłam taka zdezorientowana, zszokowana i zawstydzona, że aż zaniemówiłam” – powiedziała dziennikowi kobieta.

63-letni gubernator znalazł się w opałach. Upadek jest tym boleśniejszy, że forsowano go w 2020 roku na głównego „generała” Demokratów, który wygrywa wojnę z pandemią koronawirusa. Pierwszy cień na jego postaci położyły zeznania doradcy ds. ekonomii 36-letniej Lindsey Boylan. Cuomo podobno chciał zagrać z nią w „rozbieranego pokera”.

To cios dla Partii Demokratycznej, bo Andrew Cuomo to jeden z najpotężniejszych amerykańskich gubernatorów i czołowy polityk tej formacji. W niedzielę 28 lutego chciał uspokoić burzę wywołaną tymi oskarżeniami i przeprosił za niewłaściwe słowa, które jego byli współpracownicy „błędnie zinterpretowali jako flirt”. Tymczasem miały to być tylko żarty.

Tłumaczenie Cuomo skrytykował burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio. Ten stwierdził, że molestowanie seksualne nie jest zabawne i stanął w obronie molestowanych kobiet. Forma przeprosin nie spodobała się także działającej w stanie Grupie Roboczej ds. Molestowania Seksualnego. Uznała wyjaśnienia za „obraźliwe”.

Padają wezwania do rezygnacji Andrew Cuomo, którego trzecia kadencja wygasa z końcem 2022 r. Przywódcy obu izb na razie wstrzymywali się od głosu w oczekiwaniu na wyniki dochodzenia w sprawie tych zarzutów. Cuomo to były minister w gabinecie Billa Clintona (miał dobre wzorce?). Gubernatorem jest od 2011 roku.