Dzieci będą szczepione na koronawirusa? Niedzielski jest na tak, jeśli…

Czy Polska pójdzie śladem Izraela i przeciwko COVID-19 będzie szczepić także dzieci? Minister zdrowia Adam Niedzielski nie wyklucza takiego scenariusza.

Niedzielski był gościem programu „Sedno sprawy” na antenie Radia Plus. Mówił o tzw. trzeciej fali koronawirusa, która kilka dni temu została ogłoszona przez rządzących.

– Trzeba się spodziewać, że w tym tygodniu wzrosty zakażeń będą kontynuowane – mówił Niedzielski.

A to oznacza, że twardy lockdown może być zaprowadzony w kolejnych województwach. Na razie obowiązuje na Warmii i Mazurach. Tam wprowadzono go przy średniej zakażeń na poziomie 45 na 100 tys.

Niedzielski zaznacza, by tą średnią się nie sugerować. Decyzje mają być podejmowane w odniesieniu do skali krajowej. Gdy wprowadzano twardy lockdown w woj. warmińsko-mazurskim (w reszcie Polski obowiązuje lockdown nieco lżejszy), tam liczba wyników pozytywnych na COVID-19 była ok. 2,5 razy większa niż w pozostałej części kraju.

– Będziemy przede wszystkim szukali tych regionów, które odstają od średniej. Jeżeli ta średnia będzie wysoka i skumulowana, wszystkie regiony będą miały wysoką średnią, to wtedy trzeba podejmować decyzje o charakterze ogólnokrajowym – zaznaczył minister.

Dzieci będą szczepione na koronawirusa?

Punktem stałym każdej rozmowy musi być program szczepień. Nie inaczej było tym razem. Redaktor prowadzący zapytał, czy Polska przewiduje szczepienia dzieci.

– Warunkiem są badania. Jeżeli z badań będzie wynikało, że taka możliwość stosowania szczepionki u dzieci jest, to taką możliwość przedstawimy – powiedział Niedzielski.

– Wszystkie szczepionki są w procesie ciągłego monitorowania skutków. Jeżeli mamy jakiekolwiek podbudowy naukowe i twarde dane, to zmieniamy decyzję – odniósł się do szczepionek AstraZeneca, które najpierw nie były rekomendowane dla osób starszych, ale potem pojawiły się kolejne badania, na podstawie których wywnioskowano, że preparatem tym można szczepić osoby do 69. roku życia.

Czy jeszcze w tym roku dzieci mogą być szczepione przeciwko koronawirusowi? – To wszystko zależy od wyników badań – zaakcentował Niedzielski.