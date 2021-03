Kolejna podwyżka rządu PiS. Uderzą w schorowanych i emerytów

Wzrosną koszty pobytu emerytów w uzdrowiskach. Rząd szykuje podwyżki, które będą się wahać od 14,70 zł do 58,80 zł za trzytygodniowy pobyt. Władza tłumaczy swoją decyzję rosnącymi cenami żywności i energii elektrycznej.

Z doniesień Dziennika Gazety Prawnej wynika, że pobyt w sanatoriach podrożeje w tym roku o nawet kilkadziesiąt złotych. Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 168) skierowano już bowiem do konsultacji społecznych.

Nowelizacja ma wprowadzić waloryzację wysokości opłat za wyżywienie i zakwaterowanie, które ponoszą kuracjusze.

Autorzy projektowanej noweli zasłaniają się wzrostem cen żywności, energii elektrycznej, wody oraz usług konsumpcyjnych.

„Nowe stawki określone w załączniku do rozporządzenia to przykładowo: 31 zł za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym w I sezonie rozliczeniowym (czyli od 1 października do 30 kwietnia) i 38,9 zł w II sezonie (czyli od 1 maja do 30 września), 11,9 zł lub 14,1 zł za pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym.

Obecnie obowiązujące opłaty to 28,8 zł i 36,1 w przypadku jedynek i 11 zł oraz 13,1 zł w przypadku zakwaterowania w pokoju wieloosobowym” – czytamy.

Wyliczono, że podwyżki te przyniosą wzrost kosztów rzędu 14,70 zł – 58,80 zł za 21-dniowy turnus. Rozporządzenie w zmienionym brzmieniu wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.

Na podstawie rządowego rozporządzenia z 22 lutego 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 336) uzdrowiska mają wznowić działalność od 11 marca.

Warunkiem uczestnictwa w turnusie będzie negatywny wynik testu na koronawirusa wykonanego nie wcześniej niż sześć dni przed jego rozpoczęciem.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna