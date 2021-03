„Lodowe tsunami” na Półwyspie Helskim. Ruchomy lód wdziera się na ląd [VIDEO]

Mieszkaniec Kuźnicy na Półwyspie Helskim nagrał pod koniec lutego zjawisko, które już dawno nie miało miejsca na kaszubskiej nordzie – Torosy, czyli potocznie „lodowe tsunami”.

Według starych kaszubskich legend, kaszubska nazwa Kuźnicy, Kùsfeld (od niem. „Kussfeld” – Miejsce Pocałunku), pochodzi od dotykania się morza („całowania”) z zatoką. Pocałunki te jednak dawno nie były tak mroźne, jak tej zimy.

Na Półwysep Helski powróciło bowiem w tym roku zjawisko, którego od wielu zim nie można było obserwować. Torosy, czyli potocznie „lodowe tsunami”, to nagromadzona kra lodowa, która spiętrzona przez wiatr i prądy morskie wchodzi na ląd.

Wideo, na którym widać niesamowite zjawisko wdzierania się lodu na ląd, nagrał mieszkaniec Kuźnicy – pan Edward Konkel. Szybko rozeszło się ono po mediach społecznościowych i udostępnili je m.in. „Lubuscy Łowcy Burz”, którzy śledzą ciekawe zjawiska.

Niesamowite nagranie wkraczania topniejacego lodu na ląd w miejscowości #Kuźnica koło #Chałup (Mierzeja Helska), #Pomorskie!!😮😍

To, co widzimy na nagraniu, to jednak jeszcze nic. W ciągu ostrej zimy torosy mogą osiągać wielkość do kilkunastu metrów. Ogromne torosy można oglądać np. w mroźnych zakątkach świata, jak Antarktyka.