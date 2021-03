Polacy zadowoleni z dymisji wiceministra Kowalskiego [SONDAŻ]

Wyrzucenie z rządu przybocznego Zbigniewa Ziobry zostało pozytywnie przyjęte. Sondaż pokazuje, że ponad 34 proc. osób pozytywnie odebrało dymisję Janusza Kowalskiego.

Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski został wyrzucony z rządu. „Bulterier” Zbigniewa Ziobra podpadł PiS swoimi atakami na Brukselę i krytyką pomysłów Mateusza Morawieckiego.

Według mediów to również Kowalski miał stać za przeciekami do mediów slajdów przedstawiających założenia Krajowego Planu Odbudowy. To właśnie ta ostatnia sprawa miała przesądzić o dymisji.

Pracownia SW Research sprawdziła, jak Polacy ocenili wyrzucenie z rządu Kowalskiego. Okazuje się, że dymisja została przyjęta pozytywnie.

Aż 34,2 proc. respondentów oceniło dymisję pozytywnie. Natomiast zaledwie 11,2 proc. ankietowanych oceniło ją negatywnie.

Ponad połowa respondentów – 54,6 proc. respondentów nie potrafiło zająć zdania w tej sprawie.

– Częściej zadowolenie z odwołania Pana Janusza Kowalskiego wyrazili mężczyźni (39 proc.), osoby powyżej 50tego roku życia (39 proc.), z wykształceniem podstawowym (36 proc.) oraz zarabiające powyżej 5 tys. PLN (48 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 23.02-24.02.2021 r., na próbie 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Źródło: Rzeczpospolita