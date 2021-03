Znany ze swego specyficznego anturażu Sławomir najwyraźniej porzucił dotychczasowy styl. Gwiazdor uległ obecnie wiodącym trendom. Nie tylko wybrał egzotyczny kierunek wakacji ale także mocno zmienił swój wizerunek.

Czas pandemii to dla większość artystów okres przestoju w występach scenicznych. Brak spotkań z szeroką publicznością powoduje, że gwiazdy wykorzystują ten czas na nadrobienie wyjazdów wakacyjnych. Sławomir poszedł jednak o krok dalej i znalazł również czas na przeobrażenie fizyczne, co fani mogli zaobserwować na jego social mediach.

„Cześć tu Sławomir. Pierwsze szczupaki w tym roku. Sezon wędkarski rozpocząłem a Wy?” – czytamy pod fotografią.

Gdyby nie jego profil i sławne „cześć tu Sławomir”, mało kto zorientowałby się, że to właśnie on. Ciemny zarost, czapka z daszkiem i kolorowe bermudy to zdecydowanie dalekie od znanego wszystkim wizerunku artysty.

Ciekawe czy to chwilowa metamorfoza, czy po pandemiczny Sławomir takim już pozostanie.