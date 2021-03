Amerykanie przekazali Japonii obywateli, którzy przygotowali ucieczkę szefa Renault z aresztu domowego

Dwóch Amerykanów podejrzanych o pomoc Carlosowi Ghosnowi zostało przekazanych władzom Japonii. Michael i Peter Taylorowie pomogli byłemu szefowi koncernu Renault-Nissana w ucieczce z tego kraju pod koniec grudnia 2019 r.

Carlos Ghosn uciekł z aresztu domowego w Tokio do Libanu i ponieważ posiada także obywatelstwo tego kraju, ekstradycja mu nie grozi. Ucieczka mocno zirytowała Japończyków. Teraz zapłacą za nią pośrednio wynajęci do zorganizowania ucieczki najemnicy z USA.

Michael Taylor to były żołnierz amerykańskich sił specjalnych. Od kilku lat razem z synem Peterem prowadzi prywatną firmę ochrony. Obydwaj zostali przekazani do Japonii. Ich adwokat mówił o smutnym momencie dla rodziny. Także dla tych, którzy uważają, że „weterani zasługują na to, by być lepiej traktowani przez swój kraj”.

Za Michaelem i Peterem Taylorami Japonia wysłała list gończy. W maju 2020 roku zostali aresztowani w Stanach Zjednoczonych, ponieważ uznano, że istnieje możliwość ich ucieczki.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych potwierdził decyzję o ich ekstradycji 13 lutego. Prezes Ghosn, który siedzi na walizkach dolarów niejasnego pochodzenia ma się dobrze…

Źródło: France Info