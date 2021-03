Katarzyna Figura straciła dom. Nie ma już swojego miejsca w stolicy

Kilka lat temu Katarzyna Figura wyprowadziła się z Warszawy do Trójmiasta. Aktora chciała w ten sposób uciąć trudny i bolesny okres jej życia, jakim było małżeństwo z ojcem jej córek, Kaiem Schoenhalsem.

Aktorka mimo swej sławy i zapewne zabezpieczenia finansowego, bała się o to by jej córkom niczego nie brakowało. W związku z tym zdecydowała się na krok, który bezpowrotnie zamknął i wręcz zrównał z ziemią wszystko co pozostało po poprzednim życiu w Warszawie.

„Martwiłam się, czy poradzę sobie finansowo. Wtedy sprzedałam dom na Saskiej Kępie. Niedawno sprzedałyśmy też warszawskie mieszkanie mamy. Z pełną świadomością odcięłam wszystkie korzenie” – wyznała Figura w rozmowie z magazynem „Pani”.

Teraz niechętnie wraca do stolicy. Jak sama mówi nic jej tu nie trzyma i wręcz nie przepada za spędzaniem czasu w mieście, w którym spędziła tak wiele lat

„Z wielkim bólem serca wracam na Saską Kępę, gdzie mieszkałam przez wiele lat. Nie lubię jeździć też na starą Ochotę, skąd pochodzę. Nie spaceruję po Warszawie. Nie ma już we mnie ciekawości poznawania tego miasta, ja je doskonale znam” – dodała.

Teraz w miejscu, w którym stał dom Katarzyny Figury, powstanie podobno luksusowy apartamentowiec. Saska Kępa to jedna z najdroższych i najbardziej prestiżowych dzielnic Warszawy ciesząca się ogromnym powodzeniem wśród zamożniejszej klienteli.