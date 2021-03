Kolejny stan ma dość koronareżimu! Teksas otworzy się całkowicie i zniesie obowiązek noszenia masek

Gubernator Teksasu Greg Abbott ogłosił, że wkrótce zostaną zniesione wszystkie restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Wszystkie biznesy zostaną otwarte i nie trzeba będzie nosić maski.

Abbott przemawiał na spotkaniu Izby Handlowej w Lubbock Teksasie. W czasie spotkania z przedsiębiorcami zapowiedział zniesienie wszystkich restrykcji.

– Nadszedł czas, aby Teksas został otwarty w 100 procentach – powiedział gubernator. – Każda firma, która chce być otwarta, powinna być otwarta.

Teksas zniesie również wprowadzony w lipcu 2020 obowiązek noszenia masek w przestrzeni publicznej.

Gubernator poinformował, że szczepionki otrzymało już 5,7 miliona mieszkańców stanu. Tylko we wtorek zaszczepiono 216 tysięcy osób. Abbot odwoła wprowadzone przez siebie dekrety. Podejmowanie decyzji co do ograniczeń będzie spoczywać na władzach hrabstw. To one będą decydowały, czy wprowadzają ograniczenia. Będą mogły to robić jeśli w hrabstwie pojawi się więcej niż 20 nowych przypadków zarażeń. Nie będzie jednak żadnych kar. Wszystkie ograniczenia mają być wprowadzane w formie zaleceń.

Teksas jest drugim stanem, który kończy z reżimem sanitarnym. 5 marca wszystkie ograniczenia zostaną zniesione w Missisipi. Gubernator Tate Reeves stwierdził, że „minął czas na ingerencję rządu”, która była konieczna wobec niewydolności państwowej służby zdrowia. Stanowy urzędnik ds. zdrowia dr Thomas Dobbs poinformował, że rozprzestrzenianie się wirusa jeszcze się nie skończyło. Departament zdrowia nadal „zdecydowanie zaleca” każdemu powyżej 65. roku życia i każdemu, kto ma 16 lat lub więcej z przewlekłą chorobą, unikania spotkań towarzyskich.