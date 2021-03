Lockdown krzywdzi dzieci. UNICEF: 168 mln straciło możliwość edukacji

Raport UNICEF pokazuje druzgoczące skutki obostrzeń wprowadzonych przez rządy. Aż 168 mln dzieci nie może kontynuować edukacji.

UNICEF opublikował raport dot. skutków pandemii i obostrzeń z nią związanych. Jak się okazuje ofiarami lockdownu są nie tylko przedsiębiorcy, ale również najbiedniejsi – w tym dzieci.

– Z powodu ograniczeń wywołanych pandemią koronawirusa, na całym świecie z edukacji szkolnej nie może korzystać, już od niemal roku, 168 milionów dzieci – poinformował Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF.

Z kolei 214 milionom przepadło ponad trzy czwarte zajęć. Dyrektor wykonawcza Funduszu Henrietta Fore powiedziała, że z powodu globalnego lockdownu mamy do czynienia z katastrofalnym kryzysem edukacyjnym.

Z raportu „Covid-19 i zamykanie szkół. Rok bez szkoły” wynika, że 14 państw znajduje się w kompletnym lockdownie niemal nieprzerwanie od roku. To przede wszystkim kraje Ameryki Łacińskiej, w których naliczono prawie 98 milionów uczniów.

Najdłużej szkoły były zamknięte w Panamie. Kolejne kraje z najdłużej zamkniętymi szkołami to Salwador, Bangladesz i Boliwia.

Autorzy raportu wskazują, że uczestnictwo w edukacji szkolnej to nie tylko przyswajanie wiedzy, ale również nabywanie kompetencji socjalnych poprzez kontakt z rówieśnikami. Ponadto uczniowie mogą liczyć na wsparcie, opiekę lekarską, szczepienia i ciepły posiłek.

Dlatego najbardziej na lockdownie cierpią dzieci z biednych rodzin. Te nie mogą nawet uczestniczyć w nauce zdalnej.

Zdaniem organizacji takie dzieci mogą w ogóle nie wrócić już do szkoły, ale być zmuszane do pracy lub do małżeństw (w przypadku dziewczynek).

Źródło: Deutsche Welle