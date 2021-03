Prawda o Jedwabnem musi ujrzeć światło dzienne! Wesprzyj projekt „Jedwabne historia prawdziwa” [VIDEO]

Trwa zbiórka na realizację projektu „Jedwabne historia prawdziwa”. Pomóż sfinansować prawdę o Jedwabnem!

10 lipca 1941 roku, w trakcie II Wojny Światowej, w niewielkiej miejscowości Jedwabne na Podlasiu doszło do potwornej zbrodni! Do stodoły położonej na obrzeżach miejscowości siłą spędzono około 300-400 jej mieszkańców, a następnie… SPALONO ŻYWCEM. Ofiary były w większości pochodzenia żydowskiego.

Zbrodnią tą od dwudziestu lat obciążani są Polacy. Przeprosili za nich prezydenci Kwaśniewski i Komorowski, a IPN podżyrował taką wersję. Jest ona smutna, ale… czy prawdziwa? Na to pytanie odpowiada fundamentalna praca naukowa pt. „Jedwabne. Historia Prawdziwa”, którą od dwóch lat tworzy zespół Fundacji „Najwyższy Czas!”.

Zbieramy fundusze na publikację tych prac – pomóż im ujrzeć światło dzienne!

Pomóż sfinansować prawdę o Jedwabnem. WEJDŹ TUTAJ I WESPRZYJ NAS.

Projekt będzie owocował dwoma potężnymi tomami pracy historycznej, książką popularnonaukową, konferencjami prasowymi oraz serią filmów na Youtube.

W naszych poszukiwaniach, pod przewodnictwem historyka, dra Tomasza Sommera, opieramy się o wszystkie dostępne dokumenty, które po raz pierwszy pojawią się w obiegu naukowym oraz zostaną zebrane w jednym miejscu.

Publikacja dwutomowa będzie miała objętość ok. 6,000,000 znaków, co przekłada się na ok. 2000 stron formatu B4. Tom pierwszy będzie zawierał problemowe omówienie dokumentów oraz krytykę wcześniejszych prac poświęconych zbrodni w Jedwabnem.

Tom drugi będzie zawierał około 260 relacji i zeznań w sprawie Jedwabnego, w większości również premierowych. W sumie wydawnictwo będzie stanowić pierwsze całościowe omówienie problematyki na podstawie kompletu dostępnych materiałów. Większość tekstu jest już gotowa, w marcu zamierzamy zacząć prace redakcyjne oraz składanie do druku.

Oprócz dwutomowej publikacji naukowej, która ujrzy światło dzienne w pierwszej połowie roku 2021, planujemy wydanie książki popularnonaukowej poświęconej zbrodni w Jedwabnem, która wyjdzie jesienią tego roku. Będzie ona stanowiła skrót i najważniejsze wnioski wynikające z przedstawionej wcześniej obszernej publikacji naukowej.

Fundacja NCz! od dwóch lat pracuje nad projektem „Jedwabne. Historia prawdziwa”. W tym czasie Fundacja wydała na prowadzone prace około 60 tysięcy złotych. Za te pieniądze przygotowaliśmy do druku wstrząsające dokumenty obnażające blokadę kłamstwa, jaka stanęła na drodze wyjaśnienia zbrodni popełnionej na Żydach 10 lipca 1941 roku. Teraz chcemy te dokumenty oraz komentarze do nich ujawnić światu. Objętość szykowanej pracy oraz stopień skomplikowania jej przygotowania edytorskiego wymaga wydatkowania kolejnych 50 tysięcy złotych, których w tego rocznym budżecie fundacji już nam brakuje.

Z tego powodu zwracamy się do wszystkich, którym zależy na pokazaniu prawdy historycznej, aby wsparli naszą inicjatywę.

Kłamstwo jedwabieńskie polegające na zatajeniu najważniejszych faktów związanych ze zbrodnią w Jedwabnem jest fundamentem dla antypolskiej narracji, która jest jednym z głównych narzędzi do oskarżania i szantażowania Narodu Polskiego, przypisując mu najgorsze zbrodnie.

W pracy odpowiadamy na następujące pytania:

Czy Żydów w Jedwabnem spalili Polacy?

Czy śledztwo IPN-u w sprawie Jedwabnego prowadzone przez prok. R. Ignatiewa było rzetelne i dogłębne?

Kim był Hermann Schaper, który dowodził jednostką SS wskazywaną jako sprawczą w zbrodni Jedwabnem?

Czy w Jedwabnem w ogóle przeprowadzono ekshumacje?

Czy na miejscu zbrodni znaleziono łuski i czy prokurator Ignatiew trafnie ocenił ich pochodzenie?

Czy żydowscy świadkowie zbrodni w ogóle byli na miejscu jej popełnienia?

Te pytanie znajdują udokumentowaną odpowiedź w szykowanej publikacji. Pomóż ujrzeć jej światło dzienne jak najszybciej!