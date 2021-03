Prezes PAN kreśli scenariusz. „Trzeba podejść kompleksowo do nowej normalności”

Prof. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk, był gościem TOK FM, gdzie wzywał do jak najszybszego i kompleksowego podejścia do „nowej normalności”. Jego zdaniem życie szybko nie wróci do stanu sprzed roku, a koronawirus zostanie z nami przez długi czas.

Prezes PAN zapowiada, że w najbliższych latach trzeba liczyć się z obecnością koronawirusa w naszym życiu i dostosować nasze funkcjonowanie do niego. Jego zdaniem należy porzucić nadzieję, że szybko uda się wrócić do świata, jaki znaliśmy jeszcze w 2020 roku.

Wirus na długie lata

– W najbliższych latach nie można się spodziewać całkowitego powrotu do sytuacji sprzed pojawienia się COVID-19. Zamiast wprowadzać cykliczne i nieprzewidywalne restrykcje, należy raczej tworzyć nowe normy społeczne związane z ograniczaniem możliwości szerzenia się zakażeń – uważa zespół PAN ds. COVID19.

Prof. Duszyński, który był gościem TOK FM, stwierdził, że z koronawirusem i jego kolejnymi odmianami będziemy musieli żyć jeszcze przez wiele lat. – Długo zajmie zaszczepienie światowej populacji do takiego poziomu, żeby to niebezpieczeństwo zniknęło – powiedział.

– Co więcej, długo przyjdzie nam zdobywać wiedzę, na ile odsunęliśmy to zagrożenie. Teraz nie wiemy, czy odporność wywołana szczepieniem potrwa rok, dwa, czy trzy. Wiemy na pewno, że nie będzie ona wieczna, a wirus będzie trwał, jeśli nie w ludziach, to w zwierzętach – dodał prezes PAN.

„Kompleksowo do nowej normalności”

Naukowcy z PAN co prawda krytykują politykę rządu w zakresie otwierania i zamykania poszczególnych branż i stosowania lockdownu, jednak jedynie dlatego, że – jak słusznie zauważają – jest ona nieskuteczna. Zamiast tego chcieliby oni „kompleksowego podejścia do nowej normalności”.

– Trzeba podejść kompleksowo do nowej normalności. Cykle zamykania i otwierania są dewastacyjne dla gospodarki, psychiki i więzi międzyludzkich. Tego nie można akceptować – stwierdził prof. Duszyński.

Profesor nakreślił też scenariusz, czego można się spodziewać po owej „nowej normalności” i jak mamy w niej funkcjonować. – Musimy przestroić własne zachowanie na poważne traktowanie zagrożenia. Do tego muszą też dostosować się instytucje – zaczął.

– Na przykład alejki w sklepach powinny być szersze, a miejsca w tramwajach rozgęszczone. To samo w kinach i teatrach. To da się zrobić – wskazywał. – Musimy chronić też nasz styl życia, gospodarkę, kulturę. Nasze finanse. Dlatego podejście do zmian powinno być kompleksowe i innowacyjne.

