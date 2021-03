Szantażowano polsko-izraelską spółkę. Prokuratura bada sprawę, blogerzy się tłumaczą

Ktoś próbował wyłudzić 100 tys. złotych od polsko-izraelskiej spółki V440. Znani blogerzy i spece od cyberbezpieczeństwa przekonują, że to nie oni.

„Puls Biznesu” opisał szokującą sprawę, która bada stołeczna prokuratura. Chodzi o próbę wyłudzenia 100 tys. złotych od polsko-izraelskiej spółki V440 (daw. UseCrypt) pod groźbą oczerniania jej w mediach.

V440 to spółka, która stworzyła komunikator UseCrypt. Dzieło Polaków zainteresowało inwestorów z całego świata, a gdy komunikator został przetestowany przez Mosad, w biznes zainwestował fundusz Yuvala Rabina, syna byłego premiera Izraela.

Różnica między dziełem Polaków, a darmowymi komunikatorami polega, na tym, że UseCrypt – dzięki abonamentowi – nie opiera biznesu na obrocie danymi użytkowników. Jest też odporny na znane narzędzia do inwigilacji jak np. Pegasus.

Jednak nie wszystkim dzieło Polaków się podoba. Jak wynika z publikacji „Pulsu Biznesu” Polacy otrzymali żądanie zapłaty 100 tys. złotych pod groźbą oczerniania w mediach.

Z artykułu wynika, że za atakami na Polaków mieli stać znani spece od cyberbezpieczeństwa, prowadzący poczytne blogi. Członkowie „zorganizowanej grupy” mieli nawzajem promować pomawiające Polaków materiały.

Groźby miały zacząć spływać pod koniec 2020 roku. W zawiadomieniu do prokuratury jako członków grupy wskazano m.in. Tomasza Zielińskiego z blogu informatykzakładowy.pl oraz Piotra Koniecznego z blogu Niebezpiecznik.pl.

Z publikacji „Pulsu Biznesu” wynika, że pierwszy krytyczny materiał opublikował Zieliński, a następnie jego materiał promował m.in. Niebezpiecznik Koniecznego. Co ciekawe, w odpowiedzi na list Zielińskiego V440 odpisała, że nie zapłaci 100 tys. złotych i nie podda się szantażowi.

Po ukazaniu się zapowiedzi materiału w „Pulsie Biznesu” Konieczny, Zieliński i Adam Haertle (zaufanatrzeciastrona.pl) opublikowali w nocy oświadczenie, w którym przekonują, że to oni są poszkodowani. Natomiast w rozmowie z „Pulsem Biznesu” Konieczny stwierdził, że posądzanie go o przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej jest „absurdalne”.

Źródło: Puls Biznesu