Wałęsa złożył życzenia ostatniemu przywódcy ZSRR: „Pan i ja w naszym wieku jeszcze pomożemy światu rozwiązać parę problemów” [VIDEO]

Ostatni przywódca Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego oraz pierwszy i zarazem ostatni prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow 2 marca 2021 roku obchodził 90. urodziny. Z tej okazji z życzeniami pospieszył były prezydent RP Lech Wałęsa.

– Panie Gorbaczow, chyba zaskakuję pana, ale dożył pan pięknego wieku, a ja z panem również. I dlatego chciałbym panu naprawdę szczerze, tak po polsku, złożyć najlepsze życzenia, aby pan nam i światu długo żył – powiedział Wałęsa.

Były prezydent podzielił się także swoimi przemyśleniami na temat długości życia. – Bo z tego jak żyjemy długo, to ja się zastanawiam, czy to w nagrodę nam los daje, czy nam za karę to daje. Ale co by nie powiedzieć, to jednak na nas jeszcze liczy. Widząc, co się dzieje na tym świecie, że pan i ja w naszym wieku jeszcze pomożemy światu rozwiązać parę problemów – dodał.

– Dlatego też jeszcze raz, żyj pan nam długo i służ pan światu, bo jest taka potrzeba. Wszystkiego najlepszego! – zakończył Wałęsa.

Michaił Gorbaczow urodził się 2 marca 1931 roku we wsi Priwolnoje w Związku Radzieckim. W latach 1985-1991 był sekretarzem generalnym Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. W latach 1988 – 1990 pełnił funkcję przewodniczącego Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. Gorbaczow był też pierwszym i zarazem jedynym prezydentem ZSRR w latach 1990 – 1991.

W 1986 roku Gorbaczow zainicjował tzw. politykę pierestrojki, obejmującą modernizację gospodarki, czy ograniczenie korupcji i zwiększenie swobód obywatelskich, a także ocieplenie stosunków z Zachodem. Wprowadził też głasnost – czyli politykę wewnętrznej i zewnętrznej jawności państwa.

W 1990 roku dostał pokojową Nagrodę Nobla.

Źródła: Facebook/wprost.pl