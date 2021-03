Zmarła 49-letnia nauczycielka z Brzegu. Czy miało to związek z przyjęciem szczepionki?

We wtorek, 2 marca br., zmarła w Brzegu (woj. opolskie) 49-letnia nauczycielka. Nieoficjalnie mówi się, że kobieta niedługo przed śmiercią została zaszczepiona na Covid-19.

Do zdarzenia doszło w Brzegu na Śląsku Opolskim. 49-letnia nauczycielka pracująca w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 zmarła – ponoć niedługo po przyjęciu szczepionki na Covid-19. O sprawie informuje portal brzeg24.pl.

Rozmówca portalu, który pracuje przy tej sprawie, poinformował, że kobieta gorączkowała. Wiadomo, że ciało 49-latki zostało zabezpieczone ale nie przeprowadzono jeszcze sekcji.

– Na pewno gorączkowała. Ciało zostało zabezpieczone do przeprowadzenia sekcji zwłok, sprawa zostanie zbadana, na razie jest zbyt wcześnie, by wydawać opinie, czy ma to związek z przyjęciem szczepionki – powiedział informator brzeg24.pl.

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego poinformował, że nauczyciele szczepieni są szczepionką firmy AstraZeneca. Nie wiadomo jednak jakiego rodzaju szczepionkę otrzymała 49-latka i czy rzeczywiście jej śmierć miała związek z jej podaniem.

Mieszkańcy miejscowości są zrozpaczeni. Nauczycielka była powszechnie lubiana przez uczniów i nauczyciel. – a nie mogę w to uwierzyć, po prostu nie rozumiem. – Bożena planowała jeszcze w tym tygodniu jakiś wypad, chciała się zrelaksować – mówi znajoma nauczycielki.

Źródło: brzeg24.pl