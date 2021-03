Gliński atakuje Bosaka. Zupełnie zbędny minister ośmiesza się na Twitterze [ZOBACZ JAK]

Minister kultury i sportu, Piotr Gliński, w niekulturalny sposób zaatakował na Twitterze posła Konfederacji – Krzysztofa Bosaka.

„Skandal! Znany celebryta, p. poseł Bosak lobbuje za zagranicznymi koncernami! A przeciw polskim kompozytorom, pisarzom, a nawet tancerzom (mimo że sam znany jest głównie z „Tańca z gwiazdami” w TVN). Co za niewdzięczność!” – napisał na Twitterze współzałożyciel (choć nie członek) partii Zieloni, a obecnie minister kultury i sportu – Piotr Gliński.

O co chodzi? Najzbędniejszemu z polskich ministrów (przypomnijmy, że w USA np. nie ma czegoś takiego jak „Ministerstwo Kultury” lub „Ministerstwo Sportu”) nie podoba się, że przedstawiciel nacjonalistycznego skrzydła Konfederacji jest przeciwnikiem opłaty reprograficznej.

PiS-owski polityk udostępnił nawet link do jakiegoś prorządowego smutnego portaliku, który również szczuje na posła Bosaka.

Na portaliku tym czytamy np., że „opłata reprograficzna nie jest podatkiem”. No, oczywiście, że nie jest – przecież nazywa się inaczej. George Orwell napisał nawet książkę („Rok 1984”), w której panujący reżim również robił takie fikołki intelektualne („Wojna to pokój. Wolność to niewola. Ignorancja to siła”).

Na szczęście są w Polsce jeszcze ludzie tacy, jak właśnie Krzysztof Bosak, którzy nie dali się tak ogłupić. Poseł Konfederacji zwołał konferencję na której demaskował tzw. „opłatę”. To właśnie z tego powodu proreżimowa szczujnia i sam minister ds. niepotrzebnych się na niego rzucili.

My natomiast zastanawiamy się, kto wpadł na pomysł, by seniora polskich eko-aktywistów obsadzić na urzędzie, który obecnie piastuje? Na sportowca nie wygląda, a kulturą jak widać też się nie popisał…

Skandal! Znany celebryta, p. poseł Bosak lobbuje za zagranicznymi koncernami! A przeciw polskim kompozytorom, pisarzom, a nawet tancerzom (mimo że sam znany jest głównie z „Tańca z gwiazdami” w TVN). Co za niewdzięczność! Więcej na: https://t.co/Iv4whWtr1r — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) March 4, 2021

Poniżej konferencja, która tak rozwścieczyła Glińskiego i proreżimowe media: