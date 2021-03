Grzegorz Braun prezydentem Rzeszowa? „Władza centralna zawiodła – potrzeba silnej władzy samorządowej” [VIDEO]

– Potwierdzam szanowni państwo. Zgłaszam kandydaturę do wyborów prezydenckich w mieście Rzeszowie – powiedział podczas rzeszowskiej konferencji Konfederacji poseł Grzegorz Braun.

10 lutego dotychczasowy prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc ogłosił rezygnację z zajmowanego od ponad 18 lat stanowiska ze względów zdrowotnych, a na swojego następcę zaproponował polityka Solidarnej Polski, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła.

W dniu rezygnacji Ferenca, szef koła Konfederacji Jakub Kulesza poinformował, że Konfederacja przedstawi swojego kandydata na prezydenta Rzeszowa. Teraz oficjalnie wiadomo, że tym kandydatem będzie przedstawiciel monarchistyczno-wolnościowego skrzydła Konfederacji – poseł i reżyser Grzegorz Braun.

– Polityka regionalna, lokalna, samorządowa to bynajmniej nie jest jakaś druga liga podwórkowa – stwierdził podczas konferencji Grzegorz Braun. Poseł zauważył, że dziś, gdy władza centralna zawodzi Polaków, potrzebują oni oparcia we władzy samorządowej.

Polityk dziękował też swoim wyborcom za zaufanie jakim go obdarzyli, wysyłając go do Sejmu.

– Skończyła się w życiu rzeszowian pewna epoka. Tak się składa, że także w życiu Polski i świata – stwierdził Braun.

– Skończyła się epoka. Pytanie: jak zaczniemy tę nową? Pytanie: w jakim stanie przetrwamy i czy uda nam się zabezpieczyć to, co nasze? Czy zostaniemy u siebie na swoim? – pytał.

– Do tego silna, zdecydowana władza samorządowa jest niezbędna – stwierdził.

Polityk stwierdził, że ma do wyboru „mandat w fasadowym parlamencie warszawskim” lub „mandat waszego zaufania”.

– Bez wahania wybiorę to drugie – zapewnił Braun.

Całą konferencję można obejrzeć na youtubowym kanale „Tomasz Sommer EXTRA”: