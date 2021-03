Najman oblał egzamin na prawo jazdy. Wskazał winnych

Marcin Najman oblał egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Jest wkurzony na autorów pytań.

Najman stracił niedawno prawo jazdy, bo przekroczył limit punktów karnych. By odzyskać zezwolenie na prowadzenie pojazdów, musiał ponownie zdać egzamin.

Najpierw przyszło mu zmierzyć się z testami psychologicznymi. Poszło gładko. Problem pojawił się podczas egzaminu teoretycznego. Najman go oblał.

Jak twierdzi, „pytania układał jakiś idiota”. Zdaniem byłego boksera i zawodnika MMA, pytania niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, a niektóre odpowiedzi są całkowicie nielogiczne.

– Ja prawo jazdy mam od 21 lat, nigdy w życiu nie miałem wypadku, robię rocznie ok. 80-100 tys. kilometrów. Jakiś szaleniec układał te pytania, te pytania są idiotyczne i nielogiczne – komentuje na łamach portalu o2.pl egzamin Najman.

– Jedno pytanie dotyczyło sytuacji kiedy przewozimy fotelik z niemowlakiem, na przednim siedzeniu, gdy auto jest wyposażone w poduszkę powietrzną. Pierwsza odpowiedź brzmiała tyłem do kierunku jazdy, druga przodem do kierunku jazdy i trzecia… jakaś nielogiczna, nie pamiętam. Oczywiście odpowiedziałem, że tyłem do kierunku jazdy, żeby poduszka, w razie jak wybuchnie nie skrzywdziła dziecka. Taka poduszka może przecież zabić takie malutkie dziecko. I to była błędna odpowiedź. Jak to możliwe? – zastanawia się.

Najman źle odpowiedział także na pytanie „Co ma wpływ na długość drogi hamowania pojazdu?”. Celebryta wskazał „całkowitą masę pojazdu”, tymczasem poprawna odpowiedź to „refleks”.

– Zaznaczyłem całkowitą masę pojazdu. Oczywiście, że refleks ma znaczenie, natomiast dużo większe znaczenie ma masa całkowita pojazdu. Jeżeli pojazd będzie dwa razy cięższy to będzie dwa razy dłuższa droga hamowania. To są podstawy fizyki. Okazało się, że poprawna odpowiedź to refleks. Człowiek, który układał te pytania, jeździł tylko chyba jako pasażer i nie ma pojęcia o jeździe samochodem. Gdzie tutaj logika? Ja odpowiadałem na bazie mojej wiedzy jaką uzyskałem z jazdy samochodem – tłumaczy Najman.

Uważa, że pytania faworyzują osoby, które wykuły się ich na pamięć. Powtórkę z egzaminu teoretycznego Najman będzie miał w najbliższy piątek. Zapewnia, że tym razem się przygotuje i po prostu nauczy odpowiedzi.

Źródło: o2.pl