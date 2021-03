Nielegalni imigranci w Polsce. Straż Graniczna zatrzymała przybyszy z Afryki

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Wrocław ia-Strachowic zatrzymali dwóch nielegalnych imigrantów. Jeden z nich twierdzi, że większą część trasy z Turcji przebył pieszo.

Zatrzymani migranci to 30 i 31-letni mężczyźni. Straż Graniczna zatrzymała ich w miejscowości Gniechowice na Dolnym Śląsku.

„Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów. Jeden z nich oświadczył, że z Maroka poleciał samolotem do Turcji, a stamtąd pieszo pokonywał kolejne odcinki trasy. Docelowo zmierzał do Polski” – powiedziała mjr Konieczniak.

Drugi z obywateli Maroka powiedział, że opuścił swój kraj osiem miesięcy temu, a do Polski dostał się przez Serbię i Węgry.

„Obaj cudzoziemcy poznali się przypadkowo na terytorium Węgier, skąd razem ruszyli w dalszą podróż, ukrywając się pod naczepą ciężarówki. Z ich relacji wynika, że jechali bardzo długo nie opuszczając swojej kryjówki. Dopiero, gdy zorientowali się, że są w Polsce postanowili znaleźć inny środek transportu” – relacjonowała rzeczniczka.

Cudzoziemcy chcieli dostać się do jednego z krajów UE, a jeden z nich poprosił o przekazanie go do Belgii.

Straż Graniczna wszczęła procedurę wydania decyzji o nakazie opuszczenia Polski przez cudzoziemców. Do czasu wydanie tej decyzji sąd zdecydował o umieszczeniu Marokańczyków w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.