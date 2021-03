Nowe obostrzenia już od soboty? Rzecznik rządu zabrał głos

Piotr Müller w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet mówił m.in. o tym czy przed weekendem wprowadzone zostaną nowe obostrzenia.

Nowe obostrzenia w weekend?

– Przede wszystkim będziemy analizować teraz sytuację jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, podejmować decyzje co do obostrzeń, natomiast to dzisiaj też chciałbym tutaj jasno powiedzieć, że co do tego weekendu obostrzenia się nie zmienią, bo też takie pytania się pojawiają. Niektóre obawiają się, że na przykład w tych województwach, gdzie te obostrzenia są nieco lżejsze, jakieś korekty będą dokonywane na ten weekend. Więc chcę uspokoić, na ten weekend zmian w tym zakresie nie będzie – stwierdził Piotr Müller w rozmowie z Beatą Lubecką w Radiu Zet.

– Jeżeli chodzi o następne dni, to oczywiście zależne jest to od sytuacji, jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, również o liczbę osób, które przebywają w szpitalach. I tutaj na tę chwilę przecież mamy taką sytuację, że ponad 15,5 tysiąca łóżek zajętych, ponad 1500 osób pod respiratorami i te liczby niestety rosną. W związku z tym faktycznie rozważamy pewne obostrzenia, ale o charakterze regionalnym. Raczej nie będziemy dokonywać obostrzeń o charakterze ogólnopolskim – stwierdził.

– Jest to wariant, który jest brany pod uwagę, natomiast decyzja czy miałoby to mieć charakter powiatowy czy wojewódzki, to decyzja, która jest jeszcze przed nami i w ogóle czy takie decyzje trzeba będzie podejmować, bo to jest zależne od dynamiki – mówił dalej rzecznik rządu.

Kiedy zaszczepi się rząd?

– Nie ma takich planów [by rząd został zaszczepiony poza kolejką]. Choć faktycznie Rada Medyczna, wczoraj widziałem wypowiedź profesora Horbana, taki wniosek właściwie złożyła. Takich planów nie mamy – powiedział Müller w Radiu Zet.

Chińska szczepionka na Covid-19

Coraz częściej w mediach pojawia się temat chińskiej szczepionki na Covid-19. Czy już niedługo Polacy zaczną być wyszczepiani chińskim specyfikiem? Rzecznik rządu zabrał głos w tej sprawie.

– W tej chwili jeżeli chodzi o szczepionki chińskie, analizujemy jak wygląda sytuacja w tych krajach, które zdecydowały się na ich zakup. Przede wszystkim też musimy wiedzieć, jak wygląda dokumentacja medyczna, postępowanie w zakresie przygotowania tej szczepionki. To wariant, który bierzemy pod uwagę, ale wariant, który jest brany pod uwagę tylko w sytuacji, gdy faktycznie ta dokumentacja medyczna, wszelkie procedury zostaną zachowane – powiedział.

– Oczywiście wykluczyć tego nie możemy, stąd też rozmowa prezydenta Dudy z prezydentem Chin co do możliwości w ogóle zakupu tych szczepionek i taka deklaracja ze strony chińskiej o możliwości tego zakupu istnieje, natomiast oczywiście na pierwszym miejscu jest zdrowie obywateli, dlatego też trzeba spełnić odpowiednie kryteria w tym zakresie – dodał.

– Nie ma różnicy zdań w tym zakresie u nas. Minister Niedzielski jasno powiedział, że warunkiem jest to, żeby to był produkt bezpieczny i tak samo uważa cała reszta rządu, natomiast to nie wyklucza tego, że równolegle do badania tego produktu, trzeba podejmować działania, żebyśmy w sytuacji, gdy już zielone światło będzie, mieli taką możliwość, bo później byłby zarzut, że okazuje się, że szczepionka jest bezpieczna, a my gdzieś daleko w kolejce. W związku z tym te działania należy podejmować równolegle, co nie oznacza, że oczywiście decyzje o zakupie szczepionek podejmiemy, szczepionek chińskich – mówił dalej polityk.

Źródło: Radio Zet