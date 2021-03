Polska w odmętach ekofanatyzmu. Będzie kaucja za plastikowe butelki

To już pewne. W Polsce będzie wprowadzony system kaucyjny na butelki plastikowe. Nie wiadomo na razie, jakie stawki miałyby obowiązywać. Nieoficjalne doniesienia mówią jednak o nawet 2 zł od butelki.

Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba w rozmowie z Wirtualną Polską przekazał, że w Polsce zostanie wdrożony system depozytowo-kaucyjny. Wiceszef resortu chciałby, aby został on zbudowany w oparciu o przedsiębiorców.

– Będziemy mieli system kaucyjny w Polsce. Jestem jego entuzjastą i badania pokazują, że bardzo duże grono Polaków również. Z przedsiębiorcami już się konsultowaliśmy, mamy zebrane założenia i czekamy na to, aż będę mógł tę propozycję przedstawić – mówił Ozdoba.

– Jeśli to nie system, który tworzyłoby państwo, to otwiera płaszczyznę do szczegółowej rozmowy. Potrzeba doprecyzowania, w szczególności – jakie opakowania byłyby przedmiotem tego systemu – stwierdził wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Marcin Nowacki.

– W naszym założeniu można w dowolnym miejscu oddać opakowanie, ale chcielibyśmy, aby punkty handlowe, zwłaszcza małe, nie miały obowiązku, żeby taki system prowadzić, bo czasami nie są na to przygotowani, nie mają miejsca – podkreślił Nowacki. Jak dodał, jeśli sklep nie mógłby wejść do takiego systemu, wówczas trzeba byłoby w danej lokalizacji zorganizować inny punkt odbioru opakowań. Sugerował, że „można to suplementować automatami”.

– To jest coś, co uzupełnia system, który jest oparty na punktach handlowych. Duże mają obowiązek, a małe dowolność, ale i bodziec, żeby prowadzić taki system – podsumował.

Na razie nie wiadomo, kiedy w Polsce miałby zostać wdrożony system kaucyjny na opakowania plastikowe. Wcześniej mówiło się o 1 stycznia 2022 roku, jednak plany jego wdrożenia mogły ulec przyspieszeniu. Wiadomo natomiast, że przy zwrocie nie trzeba będzie okazywać paragonu.

System kaucyjny ma być „dopełnieniem” podatku od plastiku, czyli nałożonej na producentów „opłaty” za opakowania niepoddane recyklingowi. Podatek został opracowany na poziomie europejskim. Wynosi 800 euro za każdą tonę nieprzetworzonego plastiku.

Źródła: money.pl/RadioZET