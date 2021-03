Rządowa propaganda rozjeżdża się z rzeczywistością. Zaszczepiono znacznie mniej lekarzy [DANE]

„Samorząd lekarzy otrzymał od resortu zdrowia dane dot. liczby zaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce. Jak podkreśla Naczelna Rada Lekarska, informacje jakie przekazywał MZ dotychczas były przeszacowane i wprowadzały w błąd opinię publiczną” – czytamy na stronie politykazdrowotna.com.

Koordynator ds. szczepień Michał Dworczyk oświadczył na początku lutego, że zaszczepiono już 94 proc. wszystkich lekarzy. Naczelna Rada Lekarska wystąpiła potem z wnioskiem do ministerstwa zdrowia o szczegółowe dane dotyczące liczby zaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów.

Okazało się, że Dworczyk posłużył się zgrabną manipulacją (by nie powiedzieć perfidnym kłamstwem). Otóż zaszczepiło się 94 proc. lekarzy, ale spośród tych, którzy wyrazili taką wolę.

Z danych uzyskanych przez Naczelną Radę Lekarską wynika, że dotychczas w Polsce zaszczepiono 64 804 lekarzy oraz 15 392 lekarzy dentystów. To odpowiednio 46 proc. i 40 proc. spośród wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.

Na dane te zareagował na Twitterze oficjalny profil rządowy #SzczepimySię.

„Potwierdzaliśmy dane w ministerstwie zdrowia. Zaszczepiliśmy ok. 120 tys. lekarzy, co stanowi 99% chętnych” – napisano na profilu po dzisiejszych doniesieniach.

Co ciekawe, 8 lutego 2021 roku, czyli niemal miesiąc temu, ten sam profil #SzczepimySię napisał, że zaszczepiono… 166 tys. lekarzy.

Tamtego dnia, na uwagę internautki, że zaszczepiono 94 proc. CHĘTNYCH lekarzy, profil #SzczepimySię odpowiedział, że to nieprawda. I upierał się, że mowa o 94 proc. lekarzy.

O co tutaj chodzi? Skąd te nieścisłości liczone w dziesiątkach tysięcy? Dlaczego od lutego liczba zaszczepionych lekarzy… ubyła?

Potwierdzaliśmy dane w @MZ_GOV_PL : zaszczepiliśmy ok. 120 tys. lekarzy, co stanowi 99% chętnych.

To 120 czy 166 tyś. To chyba różnica co nie?! @szczepimysie pic.twitter.com/7rLV9hrpYj

— Boro (@Dawid95001263) March 4, 2021