To odkrycie przeraża! Dzieci bawiły się na plaży i znalazły… [SPRAWDŹ]

Królestwo Hiszpanii. Dzieci bawiące się na jednej z andaluzyjskich plaż znalazły ponad 17 kilogramów haszyszu.

Do zdarzenia doszło na plaży La Herradura w miejscowości Almuneca w autonomii Andaluzji. Grupa dzieci, które bawiły się przy morzu, znalazła plastikowy pojemnik. Jak się okazało, w środku było 17,2 kilogramów haszyszu. O wydarzeniu pisze hiszpański dziennik El Confdencial.

Jedno z dzieci zachowało się wyjątkowo dojrzale i zadzwoniło na policję informując służby o podejrzanej zawartości. Policja podejrzewa, że opakowanie znalazło się na andaluzyjskiej plaży przypadkowo – musiało jakoś odczepić się od łodzi przemytników.

Południowe wybrzeże Królestwa Hiszpanii to popularny punkt dostaw narkotyków m.in. z Maroka, a tego typu zdarzenie nie jest odosobnionym przypadkiem.

To oczywiście bardzo niedobrze, że dzieci są narażone na znajdywanie na plaży pojemników z narkotykami. Tego typu sytuacje nie miałyby miejsca, gdyby dorośli ludzie mogli zażywać to, co im się żywnie podoba – zniknąłby problem przemytu, mafii narkotykowych etc.

Źródło: cope.ec, El Confidencial, NCzas