Australia prosi Unię o zwrot zrabowanej szczepionki. Unia opowiada o „instrumencie kontroli” eksportu szczepionek

Australia zwróciła się do Komisji Europejskiej o „zrewidowanie” przez Włochy decyzji „zablokowania wywozu” do tego kraju 250 tys. dawek szczepionki AstraZeneca. W czwartek Włochy jako pierwszy kraj, za błogosławieństwekm Komisji Europejskiej wykorzystały unijny „instrument kontroli eksportu szczepionek.” W istocie chodzi o to, że za przyzwoleniem Unii obrabowały Australię z zamówionej przez nią szczepionki.

Zastosowano tu nowe przepisy zezwalające na zakaz wywozu z UE, jeśli dostawca szczepionek nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec państw Unii Europejskiej. W istocie ów „instrument kontroli eksportu szczepionek”, to usankcjonowany przez Unię rabunek. To kolejny efekt katastrofalnej nieudolności Unii przy kontraktowaniu i dystrybuowaniu szczepionki. Chodzi o przechwycenie, zrabowanie dostaw przeznaczonych dla innego państwa. W tym przypadku są to szczepionki wyprodukowane w fabryce AstraZeneca pod Rzymem.

Rok temu państwa Unii rekwirowały sobie nawzajem transporty maseczek, kombinezonów, środków dezynfekujących Tym razem grabież usankcjonowana jest na poziomie unijnym i dotyczy szczepionek. Unia twierdzi, że brytyjsko-szwedzki koncern faworyzuje Brytyjczyków. Z jakichś powodów Komisja Europejska umyśliła, że w takim razie można obrabować Australijczyków. Szef AstraZeneca Pascal Soriot odrzuca zarzuty o faworyzowaniu Brytyjczyków i twierdzi, że oni po prostu zamówili szczepionki 3 miesiące wcześniej. Podobnie mówi szefostwo Pfizera.

Premier Australii Scott Morrison powiedział, że choć wysłał pismo do Komisji Europejskiej w sprawie zablokowania wywozu szczepionek, jest w stanie zrozumieć decyzję władz Włoch.

– We Włoszech dziennie umiera z koronawirusa 300 osób. I dlatego całkowicie rozumiem wielki niepokój, który istnieje we Włoszech i w wielu krajach Europy – powiedział. Australijczycy na pewno sa mu wdzięczni za taka postawę.

We Włoszech zarejestrowano ponad 2,9 mln przypadków zakażeń koronawirusem i prawie 99 tys. zgonów. W Australii zakażonych do tej pory ponad 29 tys. osób, a 900 zmarło.

Prezes Australijskiego Stowarzyszenia Lekarzy, dr Omar Khorshid, powiedział BBC z kolei, że „to rozczarowujące gdy nacjonalizm szczepionkowy podnosi głowę„. Można się domyśleć, że ta bełkotliwa nowomowa oznacza, iż Khorshid krytykuje zrabowanie szczepionek przez Włochów i Unię. Ale to nie jest pewne. Może krytykuje premiera Australii za próbę odzyskania australijskiej własności.