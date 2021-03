Black Lives Matter po francusku. Nowa odsłona afery Traore

Fala BLM ruszyła w USA po śmierci George’a Floyda. Francja ma tu podobną historię z Adamą Traore, drobnym kryminalistą, który zmarł na policyjnym posterunku. Żandarmeria twierdzi, że miał chore serce, rodzina obwinia jednak o jego śmierć funkcjonariuszy.

Adwokaci rodziny Traore wynajęli kilka miesięcy temu do sporządzenia ekspertyzy Mickaela Badena, znanego specjalistę medycyny sądowej w USA. To ten sam ekspert, który przeprowadził „niezależną” sekcję zwłok Floyda.

To on stwierdził, że George Floyd bezpośrednią przyczyną śmierci Floyda było duszenia w czasie interwencji policjantów. Oskarżony o zabójstwo biały policjant ma stanąć przed sądem już w poniedziałek 8 marca. Koroner Baden pracował również przy sprawie OJ Simpsona.

Teraz ten znany amerykański patolog przedstawił swój raport dotyczący Afrofrancuza. Kwestionuje w nim raport medyczny przedstawiony przez francuską policję. Adama Traoré zmarł w 2016 roku w Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise).

9-stronicowy raport Badena twierdzi, że 24-letni Adama Traoré zmarł z powodu „uduszenia pozycyjnego” podczas aresztowania przez żandarmów. Według niego wcześniejsze choroby serca Adama Traore’a nie wyjaśniają jego śmierci. Tą miał spowodować ​​ucisk na plecy leżącego twarzą w dół podczas aresztowania Adamy.

Tak miało dojść do asfiksji, która była przyczyną śmierci Traore. Raport Badena przesłano do prokuratury. Jego rodzina od prawie pięciu lat stawia tezę, że za śmiercią Adamy stała policyjna interwencja i żąda odszkodowania. We Francji odbywały się liczne manifestacje pod hasłami „sprawiedliwość dla Adamy”, a jego siostra Assia stała się czołową aktywistką antyrasistowską.

Prawnik dwóch żandarmów, którzy schwytali uciekającego przestępcę i obezwładnili, Rodolphe Bosselut mówi, że mamy do czynienia ze strategią, która chce „sprawić, by sprawa Traoré była odpowiednikiem afery Floyda w Stanach Zjednoczonych”. Stąd też i wynajęcie patologa z USA. Jego zdaniem to „urojenia, w dodatku intelektualnie nieuczciwe”.

Assa Traoré, siostra Adamy, została natomiast ostatnio skazana w postępowaniu odwoławczym za naruszenie zasady domniemania niewinności policjantów w interencie. Ma zapłacić 4 000 euro dla trzech funkcjonariuszy i opublikować orzeczenie sądu na tym samym koncie społecznościowym, pod groźbą kary 100 euro za każdy dzień zwłoki.

Źródło: France Info