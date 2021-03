Bliskowschodnie „zabawy”. Dziennikarze z Turcji obrzuceni ekskrementami przez żydowskich ortodoksów

Wydarzenie miało miejsce w środę 3 marca. Pewnie na wrzuceniu odchodów do wnętrza samochodu by się nie skończyło, ale na odsiecz dziennikarzom przybyła w samą porę policja.

Oświadczenie policji jest dość lakoniczne i stwierdza jedynie, że „wszczęto śledztwo” i trwa „poszukiwanie podejrzanych”.

Do incydentu doszło na marginesie tragedii, która rozegrała się w nocy z soboty na niedzielę 28 lutego. Zaatakowany przez rozbrykany z okazji karnawałowego święta judaistycznego Purim, tłum zaatakował autobus.

Jego palestyński kierowca docisnął gaz i usiłując się wyrwać z tłumu ortodoksów zabił człowieka. Kierowca Ibrahim Hamed został we wtorek 2 marca zwolniony z aresztu.

Tymczasem dziesiątki demonstrantów wywołały tu zamieszki. Poszło też o ograniczenia sanitarne, których ortodoksi niezbyt przestrzegają.

Sytuacja w dzielnicy stała się napięta i zapewne ekipa tureckich dziennikarzy chciała zrelacjonować wydarzenia na miejscu. Takiego „przyjęcia” zapewne się jednak nie spodziewali…

Some 12 suspects were #arrested by @israelpolice on Thursday morning in connection to the assault of Ibrahim Hamed, the driver who ran over and killed a man in #Jerusalem on Sunday night. https://t.co/O9iBjUm8gc

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 4, 2021