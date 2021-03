Grali u Brzęczka, Sousa ich pominął. Ci piłkarze mogą czuć się przegranymi nowego rozdania w kadrze

Paulo Sousa ogłosił wstępne powołania do reprezentacji Polski. Na liście znalazło się aż 35 nazwisk, czyli prawie wszyscy, którzy w miarę prosto potrafią kopnąć piłkę. Zabrakło jednak kilku zawodników, którzy byli na radarze Jerzego Brzęczka.

Niektórzy z nich stanowili nawet o sile reprezentacji w trakcie eliminacji do mistrzostw Europy 2020, które ostatecznie odbędą się w 2021 roku. Eliminacje skończyły się jednak w 2019 roku, a w futbolu to szmat czasu.

Nie ma się też co czarować – żaden z nich raczej nie zbawiłby reprezentacji. Ot, zawodnicy do uzupełnienia szerokiej kadry. Skoro jednak nie ma ich na tak szerokiej liście (35 nazwisk!) Sousy, to można być niemal pewnym, że o EURO mogą zapomnieć. Czytaj dalej »