Jak zamaskowani zbójcy na drodze. Unia i Włochy przejmują partię szczepionek dla Australii

Unia Europejska zgodziła się, by Włochy zablokowały wysyłkę szczepionki do Australii i przejęły ją. Zrabowana szczepionka ma być rozdystrybuowana w Europie.

Komisja Europejska już kilka razy groziła zablokowaniem eksportu szczepionek z europejskich fabryk i w końcu swe groźby spełniła. Komisja pozwoliła Włochom, by te przejęły partię szczepionek AstraZeneca, która miała być wysłana do Australii. Partia została wyprodukowana w fabryce brytyjsko-szwedzkiego koncernu Agnani niedaleko Rzymu. Wysyłka 250 tysięcy dawek została zablokowana. W rzeczywistości to nic innego jak zwykły rabunek na drodze. Zrabowane szczepionki maja być rozdystrybuowane w krajach unijnych.

Tym samym po roku wróciły zbójeckie obyczaje przejmowania sobie nawzajem transportów. Wiosną ubiegłego roku, kiedy na kontynencie brakowało maseczek, kombinezonów, środków dezynfekujących etc poszczególne kraje zatrzymywały transporty kierowane do innych państw. Teraz po roku kompletnego chaosu w Unii, kompromitującej niekompetencji eurokratów zbójecki proceder powraca.

Od stycznia trwa spór pomiędzy AstraZeneca a Komisją Europejską o opóźnienia w dostarczaniu szczepionek. Koncern usprawiedliwia się kłopotami z produkcją w swych europejskich fabrykach. Komisja Europejska twierdziła, że koncern faworyzuje Brytyjczyków. Już w styczniu groziła blokadami i wprowadzeniem ścisłych kontroli na granicy Republiki Irlandzkiej i Irlandii Północnej. Chodziło także o szczepionki produkowane przez Pfizer. Unia groziła wtedy „zajęciem” fabryki w Belgii.

Po wielkiej krytyce z Komisja ze wstydem wycofała się z tego pomysłu jak i zaprowadzenia kontroli na granicy w Irlandii. Szef AstraZeneca Pascal Soriot odrzuca zarzuty o faworyzowaniu Brytyjczyków i twierdzi, że oni po prostu zamówili szczepionki 3 miesiące wcześniej. Podobnie mówi szefostwo Pfizera.

W Wielkiej Brytanii już 30 procent populacji otrzymało co najmniej jedną dawkę , podczas gdy w Unii, zaledwie 8 procent obywateli. Komisja Europejska latem 2020 uparła się, że to ona zakontraktuje szczepionki dla wszystkich państw unijnych. Popierały to Niemcy, które wtedy obejmowały prezydencję. Kanclerz Merkel chciała też by jej była podwładna, a teraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen odniosła sukces. Wszystko skończyło się totalna kompromitacją.