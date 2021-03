Jaka będzie Wielkanoc w dobie pandemii? Dla prof. Simona to temat do żartów

Wielu Polaków zastanawia się, jak będzie wyglądała Wielkanoc w dobie pandemii. Jakie będą obostrzenia? Czy będzie można te święta spędzić z rodziną? Dla rządowych ekspertów jest to jednak powód do żartów.

W programie „Newsroom” „Wirtualnej Polski” odbyła się debata, w której udział wzięli: doktor Matylda Kłudkowska, profesor Krzysztof Simon, członek rady medycznej przy premierze Mateuszu Morawieckim, profesor Jarosław Pinkas, były Główny Inspektor Sanitarny oraz doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

Rządowy doradca, profesor Simon, był pytany najpierw o swoje rekomendacje dot. obostrzeń na święta Wielkiejnocy. Naukowiec przypomniał, że ws. ferii zimowych dawał rekomendacje przeciwne do tego, co ostatecznie zrobił rząd (zbijanie ferii w jeden termin etc.).

– No i skutek jest taki, że mieliśmy kumulację wyjazdów, prawych, lewych, ludzie na boku coś wymyślali, no i mamy tego odbicie, katastrofę ze wzrostem zachorowań, zakażeń, które wykrywamy – mówił profesor Simon w rozmowie z Agnieszką Kopacz.

Doradca premiera zapytany o to, jaka będzie sytuacja pandemiczna w święta, stwierdził, że to dobry moment do żartów.

– Nie wiem, proszę się zwrócić do Torunia, tam gdzie udzielają takich informacji – powiedział.

Po tych słowach zaśmiali się wszyscy goście. A Wielkanoc już za chwilę i Polacy nie wiedzą, jak mają się do niej przygotować.

Źródło: „Wirtualna Polska”