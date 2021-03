Marcin Prokop zostanie ojcem?! Żona prezentera dementuje plotki

Marcin Prokop to popularny telewizyjny prezenter. Mężczyzna od lat prowadzi program „Dzień Dobry TVN” razem z Dorotą Wellman. Teraz postanowił podzielić się radosną nowiną! Czy na pewno jest ona prawdziwa?

Marcin Prokop swoim ostatnim wpisem z pewnością zaskoczył wielu. Wynika bowiem z niego, że mężczyzna już niedługo zostanie ojcem! Nikt nie mógł tego przypuszczać, z zwłaszcza w takim wydaniu…

„Chciałem, żebyście dowiedzieli się ode mnie, a nie z plotkarskich mediów. będę miał dzidziusia” – czytamy pod zaskakującą fotografią, na której prowadzący „DDTVN” wysiaduje jajo…

Jeśli zwrócimy jednak uwagę na hastagi, na jakie zdecydował się prezenter, zobaczymy w nich między innymi #dontbelievefakenews #joke#taksiętworzyplotki#wartoczytaćcałość. To faktycznie dowód na to, że Prokop zdecydował się na śmieszny żart.

W komentarzach pojawiły się jednak gratulacje, więc sprawy postanowiła wziąć w swoje ręce żona Marcina, Maria. Na swoim Instagramie od kilku dni prowadzi bowiem cykl jogi i przed dzisiejszym odcinkiem zdecydowała się oświadczyć światu, że właśnie rozpoczął się u niej okres menstruacji.

„Ja dzisiaj jestem day one menstruación… Menstruación grande się tu odbywa, więc dzisiaj mój pigeon, będzie raczej dead pigeon” – zapowiedziała delikatniejszy trening.

Takie wyznanie z pewnością dla wielu okażę się kontrowersyjne i zbyt osobiste, jednak to „oświadczenie” raz na zawsze rozwiewa wątpliwości co do ponownego ojcostwa Prokopa.