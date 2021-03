Na jakiej podstawie wprowadzono Narodową Kwarantannę? „KPRM nie posiada wnioskowanych informacji”

– Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie posiada wnioskowanych informacji – to odpowiedź na pytanie, przesłane przez „Sieć Obywatelską” o podstawy wprowadzenia „Narodowej Kwarantanny” na przełomie grudnia i stycznia. Informacji o podstawach prawnych nie udało się też uzyskać od Ministerstwa Zdrowia.

Od 28 grudnia obowiązywała w Polsce „Narodowa Kwwarantanna”, która później zaczęła być nazywana „rozszerzonym etapem odpowiedzialności”. – Same apele to za mało, dlatego od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową – mówił wówczas minister zdrowia Adam Niedzielski.

Podobnie jak i w przypadku poprzednich restrykcji, wielu prawników zwracało uwagę na to, że są one kompletnie bezprawne i niemożliwe do ustanowienia bez wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych.

Pytanie o podstawy prawne

Okazuje się, że także przedstawiciele władzy nie wiedzą, jakie są podstawy wprowadzanego lockdownu. Pytania, najpierw do KPRM a później też do MZ, wysłała organizacja „Sieć obywatelska”, która zapytała o „podstawy wprowadzenia narodowej kwarantanny”.

Tak brzmiało przesłane pytanie:

Na jakiej podstawie podjęto decyzję o wprowadzeniu Narodowej Kwarantanny – dodatkowych zasad bezpieczeństwa? Prosimy o przesłanie wszelkich analiz prawnych/ekspertyz/opinii/innych dokumentów, które stanowiły podstawę podjęcia powyższej decyzji oraz wskazanie imion i nazwisk autorów/autorek powyżej wskazanych rodzajów dokumentów wraz z ich afiliacją (wskazanie firmy lub departamentu ministerstwa, w którym są zatrudnieni).

KPRM nie posiada informacji

Jako pierwsza odpowiedzi udzieliła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, która wskazała, że jest zarobiona i ona to w ogóle nic nie wie na ten temat, jednocześnie odsyłając do Ministerstwa Zdrowia. Na to, że KPRM jest zarobiona wskazuje też fakt, że odpowiedzi udzielono długo po ustawowym terminie.

– W odpowiedzi na wniosek z 18 grudnia br. przesłany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na skrzynkę ePUAP wyjaśniam, że informację dotyczącą wprowadzenia Narodowej Kwarantanny zapowiedział Minister Zdrowia Pan A. Niedzielski. Aby uzyskać wnioskowane informacje, sugeruję zwrócić się bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia – przekazano.

– Jednocześnie informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie posiada wnioskowanych informacji – podkreślono. Widzimy tu zrzucanie odpowiedzialności za bezprawne działania na Ministra Zdrowia i pokazanie niekompetencji – premier nie wie, na jakich podstawach prawnych działa jeden z podległych mu ministrów, za którego działania też jest odpowiedzialny.

MZ nie posiada dokumentów

„Sieć obywatelska” była jednak nieugięta i wysłała to samo pytanie do Ministerstwa Zdrowia. Wszak, jak zauważyła KPRM, to właśnie z ust szefa tego resortu padła zapowiedź narodowej kwarantanny. Niestety, w tym przypadku odpowiedź także nie była wyczerpująca.

– Ministerstwo Zdrowia uprzejmie informuje, że decyzje w zakresie treści rozporządzenia Rady Ministrów podejmowała kolegialnie Rada Ministrów, przy pomocy ustaleń ze spotkań Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem ekspertów, w związku z czym Ministerstwo Zdrowia nie posiada wnioskowanych dokumentów – poinformował resort.

Jak zatem widać, w Polsce wprowadzono narodową kwarantannę, uwięziono Polaków w domach, a przedsiębiorcom zniszczono biznesy i nikt nie wie, jak, dlaczego i na podstawie jakich przepisów. Druga możliwość jest taka, że MZ ukrywa posiadane informacje.

Tym tropem idzie „Sieć Obywatelska”, która zapowiedziała złożenie zawiadomienie podejrzenia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. Zgodnie z ustawą bowiem „kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.