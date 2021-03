Nie masz maseczki? W tym kraju wywiozą cię 40 km od domu

Co może grozić za brak maseczki? W Polsce to mandat, a w Gwinei Bissau wywiezienie z dala od domu.

Mandat za brak maseczek stały się w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej powszechnością. Okazuje się jednak, że kilkaset czy nawet kilka tysięcy złotych to nic, w porównaniu do kar jakie wprowadzono w Gwinei Bissau.

Jak poinformowała telewizja RTP Africa służby policyjne Gwinei Bissau złapanych w miejscu publicznym bez maseczki ochronnej karzą długim marszem do domu. I to naprawdę długimi.

Policja w byłej portugalskiej kolonii łapie nieszczęśników, a następnie sprawdza ich miejsce zamieszkania. Następnie złapany jest „zapraszany” do policyjnego wozu i wywożona daleko od domu.

Portugalska agencja Lusa potwierdziła liczne przypadki wywożenia przez policjantów osób przyłapanych bez maski w miejscu publicznym do miejscowości oddalonych nawet o 40 km od miejsca zamieszkania.

MSW Gwinei Bissau wydało mediom oświadczenie, w którym wyjaśniło, że choć nie istnieją wytyczne co do karania za brak masek długimi marszami do domu, to resort nie sprzeciwia się „takiej formie uwrażliwiania obywateli na obostrzenia sanitarne”.

Kierownictwo ministerstwa wskazało, że policjanci dążą do przestrzegania przez populację zasad ogłoszonego z powodu pandemii pod koniec lutego stanu klęski „na różnorodne sposoby”.

Źródło: PAP