Pierwsza we Francji sądowa licytacja bitcoinów przez komornika

Wyrokiem sądu zarekwirowano majątek zgromadzony w wyniki cyberprzestępczości i przestępstw podatkowych. Znalazły się w nim bitcoiny. Teraz będą licytowane publicznie na rzecz francuskiego fiskusa.

Aukcję komorniczą zaplanowana na 17 marca i odbędzie przez serwis aukcyjny Interenchères. To pierwsza komornicza aukcja kryptowalut.

Waluty wystawi Dom Aukcyjny Kapandji Morhange, któremu przekazano do zlicytowania 611 bitcoinów zajętych przez francuski sąd.

Przy obecnej cenie Bitcoina wynoszącej 42 760 euro, sprzedaż może przynieść nawet 26 milionów euro. To pokłosie sprawy z 2020 roku.

Paryska prokuratura w ramach dochodzenia wszczętego przez wydział ds. cyberprzestępczości, zajęła majątek przestępców, w tym i kryptowaluty. Konfiskatę zatwierdził wyrok sądu i w taki sposób 17 marca bitcoiny pojawią się na aukcji.

Zapisy do udziału w licytacji trwają do 13 mara. Jest też wymóg kaucji. Dom aukcyjny pobiera 14,28% od wylicytowanych sum.

Kryptowaluta będzie wystawiana do sprzedaży w lotach od 0,11 udziałów do 2 bitcoinów na sesji przedpołudniowej (1500 euro kaucji) i do lotów zawierających 20 bitcoinów po południu (10 tys. euro kaucji).

„Pojawienie się na rynku ponad 600 bitcoinów to ważne wydarzenie dla inwestorów” – podsumowała aukcję licytator Ghislaine Kapandji.

Źródło: Le Figaro/ Komisarz Kapandji Morhange