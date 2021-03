Szkodliwe mięso prosto z Biedronki i Lidla. „Zwróć do sklepu”

GIS ostrzega przed dwiema partiami mięsa, które wyprodukowane zostały przez firmę Animex dla sieci Biedronka i Lidl. Osoby, które zakupił sznycle, powinny zwrócić je do sklepu.

Wielu może to zdziwić, ale okazuje się, że Główny Inspektorat Sanitarny poza gnębieniem przedsiębiorców otwierających swoje interesy mimo reżimu covidowego, wykonuje też inną pracę. Teraz np. poinformował o dwóch partiach mięsa, które może być szkodliwe dla zdrowia.

Chodzi o partie produktu wyprodukowanego przez firmę Animex: Sznycel z fileta z piersi kurczaka 300 g z terminem trwałości 07.03.2021 r. i o numerze partii: 2272003053 dla Biedronki, a także o partie mięsa mielonego z fileta kurczaka 400 g wyprodukowanego przez Animex dla Lidla. Chodzi o produkt z numerem partii: 2261003858 i terminem przydatności do spożycia: 04.03.2021.

W sprawie Biedronki GIS informuje, że osoby, które kupiły produkt (…) proszone są o jego wyrzucenie lub zwrócenie do najbliższego sklepu, w którym produkt został zakupiony. Produktu nie należy spożywać”.

„Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia w tym przypadku, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy” – poinformowano w komunikacie urzędu.

Odnośnie Lidla przedstawiciele GIS wskazali, że „zakład Animex Kutno sp. z o. o. Odział K2 w Kutnie, po otrzymaniu informacji o wykryciu obecności Salmonella w produkcie mięso mielone z fileta z kurczaka nr partii 2261003858 rozpoczął procedurę wycofania tego produktu z rynku i podjął natychmiast wszelkie działania mające na celu wyeliminowanie potencjalnego ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego”.

Źródło: „Wirtualna Polska”