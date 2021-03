„Tak właśnie zabierają nam wolność”. Kilkudziesięciu policjantów w PiwPaw. Wynieśli cały alkohol z otwartego lokalu [FOTO/VIDEO]

Czy to już ten czas, gdy policja będzie wykorzystywana do nielegalnego konfiskowania dorobku przedsiębiorców, którzy wbrew nielegalnym rozporządzeniom rządu PiS postanowili się otworzyć?

Przypomnijmy, że PiwPaw jako jeden z pierwszych lokali otworzył się w Warszawie w ramach akcji #otwieraMY. Od początku musiał zmagać się z licznymi kontrolami, których w sumie można już naliczyć kilkanaście.

W pewnym momencie bar przemianował się na Warszawskie Muzeum Kapsli – to w momencie, gdy władza w ramach delikatnego luzowania obostrzeń otworzyła muzea. Później w miejsce muzeum pojawił się Basen Piwny.

Jednak w czwartek wieczorem doszło do scen niesłychanych. Pod lokal znajdujący się przy ul. Parkingowej podjechało ok. 10 radiowozów policji, w sumie kilkudziesięciu funkcjonariuszy. Część z nich weszła do lokalu, niektórzy pozostali na zewnątrz.

Oficjalnie policja zabezpiecza interwencję sanepidu oraz Krajowej Administracji Skarbowej, czyli skarbówki. Jak relacjonują świadkowie, służby zaczęły wynosić z lokalu towar. Pod jakim pretekstem prawnym nie wiadomo, a więc zapewne bezprawnie.

– Są takie chwile kiedy Policja wraz z Sanepidem wbija do Twojego Basenu i fajda do wody. Np teraz 70 chłopa okrada nam chłodnię i zapasy. Bezprawnie zamknięci, bezprawnie traktowani – poinformował na Facebooku lokal PiwPaw.

Lokal na początku wrzucił krótki film ukazujący, jak służby wynoszą beczki piwa. Potem film został usunięty, ale w internecie nic nie ginie, więc są jego kopie.

W piątek rano lokal udostępnił kolejne nagranie. – 74 milicjantów, KAS i Sanepid na polecenie Księcia Wojewody Mazowieckiego zamykają Basen Piwny – czytamy na Facebookowej stronie lokalu. Całość zobrazowana jest nagraniem funkcjonariuszy wynoszących dorobek przedsiębiorcy, a w tle leci muzyka „mieszkam w Polsce”.

– Pytacie co się stało? Nic się nie stało.. bo przecież nikogo nie zabili. Ukradli nam cały towar, wystraszyli ludzi i śmiali się w twarz. Myślicie, że to tylko durny lokal? Gówno prawda. Tak właśnie zabierają nam wolność, a nasze dzieci będą niewolnikami. Obudźcie się! – dodają administratorzy profilu „PiwPaw”.

Sprawa jest szeroko komentowana w Internecie. Odniósł się do niej między innymi były poseł Konfederacji, adwokat Jacek Wilk. – Milicja właśnie okrada lokal PiwPaw w Warszawie. Ponoć wynoszą im towar, nie wiadomo na jakiej podstawie – a więc pewnie znów bez żadnej postawy prawnej – napisał w czwartek wieczorem.

– Gdy nazywam te „kontrole” służb NAPADAMI niektórzy mówią, że przesadzam. Nie, nie przesadzam – te interwencje nie różnią się już niczym od bandyckich napadów rabunkowych – poza tym, że robi je rząd – dodał na swym profilu na Facebooku.

– Są takie chwile, w których tak bardzo nie żałuje, że wyemigrowałem z Polski. Przecież to jest bandycki kraj!!! – komentuje popularny wolnościowy bloger Obywatel D.C.

Ostrzeżenie wysłane innym przedsiębiorcom – otwórzcie się, to nie dość, że was zamkniemy, to jeszcze zarekwirujemy wszystko co macie w swojej firmie. Nie mam słów by opisać to, co się obecnie dzieje… https://t.co/q5czIHSgvZ

— Jeden z Wielu (@Jeden_z_wielu) March 4, 2021